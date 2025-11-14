Phát biểu khiến Ronaldo bị chế nhạo

Tiền đạo Cristiano Ronaldo nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực ở trận gặp Ireland rạng sáng 14/11, dù trước trận anh đã tuyên bố sẽ là một "chàng trai ngoan".

Ronaldo bị chế nhạo. Ảnh: Reuters.

Trước trận, Ronaldo xuất hiện đầy thoải mái trong buổi họp báo và thậm chí nói rằng anh “sẽ là một chàng trai ngoan” trong lần tái xuất ở Dublin. Nhưng những gì xảy ra lại hoàn toàn trái ngược.

Ở phút 61, trong một pha tranh chấp vị trí chờ bóng bổng với hậu vệ Dara O'Shea trong vòng cấm, Ronaldo vung khuỷu tay trúng mặt đối phương. Ban đầu, trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR vào cuộc, ông quyết định đổi sang thẻ đỏ.

Tấm thẻ đỏ của Ronaldo ngay lập tức khiến anh trở thành chủ đề châm biếm trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Những gì Ronaldo thể hiện hoàn toàn ngược lại với những gì anh ấy nói". CĐV khác bình luận: "Tấm thẻ đỏ của Ronaldo quá tai hại". Một người hâm mộ khác mỉa mai: "Chàng trai ngoan Ronaldo lại chơi xấu đối thủ thế này, thật khó chấp nhận".

Không chỉ nhận thẻ đỏ, Ronaldo còn để lại hành động gây tranh cãi. Trước khi bị rời sân, anh đã có hành động mỉa mai đối thủ bằng cử chỉ “khóc lóc”. Sau đó, một CĐV Ireland khiêu khích và Ronaldo đáp lại bằng việc giơ “ngón tay cái” đầy châm biếm.

Dù thua 0-2 trước Ireland, Bồ Đào Nha vẫn sẽ có vé dự World Cup 2026 nếu có điểm trước Armenia ở lượt tới. Tuy nhiên, FIFA quy định án phạt dành cho hành vi bạo lực thường là treo giò hai trận. Do đó, Ronaldo có nguy cơ bị treo giò ở trận mở màn World Cup vào năm sau.

