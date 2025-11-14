Bồ Đào Nha thua thảm

Rạng sáng 14/11, Bồ Đào Nha lại lỡ cơ hội giành vé dự World Cup sớm khi để thua CH Ireland 0-2.

Ronaldo vẫn chưa thể chạm tay vào vé World Cup.

Cộng hòa Ireland tạo nên một trong những chiến thắng ấn tượng nhất của họ trong nhiều năm gần đây khi đánh bại Bồ Đào Nha 2-0 trên sân Aviva, qua đó thắp lại hy vọng giành vé tham dự World Cup 2026. Trong khi đó, thất bại này khiến Bồ Đào Nha chưa thể giành vé dự vòng chung kết lần thứ bảy liên tiếp.

Ở lượt trận cuối, thầy trò HLV Roberto Martinez phải đánh bại Armenia trên sân nhà để tự định đoạt số phận. Bất kỳ sai lầm nào cũng có thể khiến bóng đá quốc gia bán đảo Iberia chìm trong ác mộng.

Những phút đầu diễn ra theo thế trận quen thuộc khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng và Cristiano Ronaldo có vài cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Ireland mới là đội mở tỷ số. Phút 17, từ quả phạt góc của Jack Taylor, Liam Scales bật cao đánh đầu trả ngược, tạo điều kiện để Troy Parrott lao vào dứt điểm cận thành, làm bùng nổ cầu trường.

Trước khi hiệp một khép lại, Ireland tiếp tục khiến Bồ Đào Nha choáng váng. Sau khi Joao Felix và Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, Parrott hoàn tất cú đúp ở phút bù giờ bằng một pha dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau hiệp một đầy sôi động, Bồ Đào Nha càng gặp khó khi Ronaldo bị thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Dara O'Shea. Ngôi sao 39 tuổi rời sân trong sự thất vọng, để lại đội bóng trong tình thế thiếu người và tinh thần sa sút.

Ireland không quá vội vàng tấn công mà giữ thế trận chặt chẽ, trong khi Bồ Đào Nha gần như bất lực trước hàng thủ kỷ luật và sự chắc chắn của thủ môn Caoimhin Kelleher.

Thứ hạng các đội ở bảng F.