Na Uy chạm tay vào tấm vé World Cup lịch sử

Rạng sáng 14/11, Erling Haaland và đồng đội đánh bại Estonia 4-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Haaland cùng đồng đội làm nên lịch sử.

Kết quả này giúp thầy trò Stale Solbakken gần như chắc chắn góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – lần đầu tiên kể từ năm 1998. Hiện tại, Na Uy có 21 điểm, hơn Italy 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (29 so với 11). Ở lượt trận cuối, Italy phải thắng với cách biệt rất rất đậm trước Na Uy mới có thể chiếm ngôi đầu bảng I.

Trước trận đấu, nhiệm vụ của Na Uy rất rõ ràng, đó là giành chiến thắng để tự định đoạt số phận. Tuy nhiên, hiệp một diễn ra không như mong đợi khi đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi kỷ luật của Estonia. Cả hai đội chỉ có một cú sút trúng đích, trong đó thủ thành Orjan Nyland phải trổ tài cản phá cú dứt điểm của Rauno Sappinen, còn Erling Haaland im hơi lặng tiếng với chỉ một pha đánh đầu yếu ớt.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai khi Na Uy vùng lên mạnh mẽ. Trong vòng 12 phút sau tiếng còi của trọng tài chính, đại diện Bắc Âu đã ghi liền 4 bàn.

Phút 50 và 52, Alexander Sorloth lập cú đúp bằng hai pha đánh đầu liên tiếp, đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0 và giải tỏa hoàn toàn áp lực.

Chưa dừng lại ở đó, Erling Haaland ghi thêm bàn thắng thứ ba cũng bằng một pha không chiến dũng mãnh ở phút . Đây là bàn thứ 13 của anh tại vòng loại. Ngôi sao của Manchester City tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi ấn định cú đúp với cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 62.

Estonia chỉ kịp có bàn danh dự nhờ công Robi Saarma, nhưng điều đó không làm giảm bầu không khí ăn mừng tại Oslo. Sau 28 năm chờ đợi, giấc mơ trở lại sân khấu lớn nhất thế giới của người Na Uy đã gần như trở thành hiện thực.