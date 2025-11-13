Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội châu Á duy nhất bị FIFA cấm dự vòng loại World Cup 2026

  • Thứ năm, 13/11/2025 19:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

FIFA không cho phép Quần đảo Bắc Mariana tham dự vòng loại World Cup 2026 dù 46 thành viên còn lại của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều góp mặt.

Quan dao Bac Mariana anh 1

Quần đảo Bắc Mariana nằm ngoài cuộc chơi ở vòng loại World Cup 2026.

AFC có tổng cộng 47 thành viên và Quần đảo Bắc Mariana là đội tuyển duy nhất bị gạch tên. Đây là vùng lãnh thổ nhỏ thuộc Mỹ nằm ở Thái Bình Dương. Lý do là đội bóng này chưa được FIFA công nhận chính thức. Do đó, họ không được phép góp mặt ở bất kỳ giai đoạn nào của vòng loại World Cup.

AFC cũng đồng thời loại Bắc Mariana khỏi vòng play-off tranh vé dự Asian Cup 2027, khiến họ không có cơ hội thi đấu ở bất kỳ cấp độ nào. Trước đó, đội bóng này từng rơi vào tình cảnh tương tự khi bị loại khỏi vòng loại World Cup 2018, 2022 và các kỳ Asian Cup gần đây.

Năm 2015, Bắc Mariana chỉ được xem là quốc gia mới nổi trong hệ thống AFC, tham dự giải Challenge Cup. Ở đó, họ để thua đậm 0-6 trước Nepal, 0-9 trước Palestine và 0-4 trước Bangladesh.

Dù vậy, bóng đá tại đây vẫn đang nhen nhóm. Giám đốc Điều hành Ruselle Zapanta của Liên đoàn Bóng đá Bắc Mariana khẳng định: "Bóng đá chưa vượt qua bóng chày về mức độ phổ biến, nhưng chúng tôi có giải đấu quanh năm cho mọi lứa tuổi. Người dân bắt đầu nói về bóng đá nhiều hơn, và chúng tôi muốn biến bóng đá thành niềm tự hào của đảo quốc trong tương lai".

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á quy tụ 46 đội tuyển, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2027. Tám đội Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản, Australia, Qatar và Saudi Arabia sớm giành vé đến Bắc Mỹ. Trong khi đó, UAE và Iraq sẽ bước vào cuộc đấu hai lượt trận để tranh suất dự vòng play-off liên lục địa.

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

28 đội tuyển có vé dự World Cup 2026

Bức tranh vòng chung kết World Cup 2026 dần lộ diện khi 28 đội tuyển chính thức giành vé đến Bắc Mỹ, trước thềm loạt trận quyết định trong tháng 11.

5 giờ trước

Anh Quân

Quần đảo Bắc Mariana FIFA Quần đảo Bắc Mariana vòng loại World Cup AFC

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

    Facebook

Đọc tiếp

Buc anh 'trieu view' cua Di Maria hinh anh

Bức ảnh 'triệu view' của Di Maria

3 giờ trước 18:00 13/11/2025

0

Tiền vệ Angel di Maria gây sốt với hình ảnh thi đấu đầy cống hiến dưới cơn mưa tầm tã tại Argentina.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý