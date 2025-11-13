Đội châu Á duy nhất bị FIFA cấm dự vòng loại World Cup 2026

FIFA không cho phép Quần đảo Bắc Mariana tham dự vòng loại World Cup 2026 dù 46 thành viên còn lại của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều góp mặt.

Quần đảo Bắc Mariana nằm ngoài cuộc chơi ở vòng loại World Cup 2026.

AFC có tổng cộng 47 thành viên và Quần đảo Bắc Mariana là đội tuyển duy nhất bị gạch tên. Đây là vùng lãnh thổ nhỏ thuộc Mỹ nằm ở Thái Bình Dương. Lý do là đội bóng này chưa được FIFA công nhận chính thức. Do đó, họ không được phép góp mặt ở bất kỳ giai đoạn nào của vòng loại World Cup.

AFC cũng đồng thời loại Bắc Mariana khỏi vòng play-off tranh vé dự Asian Cup 2027, khiến họ không có cơ hội thi đấu ở bất kỳ cấp độ nào. Trước đó, đội bóng này từng rơi vào tình cảnh tương tự khi bị loại khỏi vòng loại World Cup 2018, 2022 và các kỳ Asian Cup gần đây.

Năm 2015, Bắc Mariana chỉ được xem là quốc gia mới nổi trong hệ thống AFC, tham dự giải Challenge Cup. Ở đó, họ để thua đậm 0-6 trước Nepal, 0-9 trước Palestine và 0-4 trước Bangladesh.

Dù vậy, bóng đá tại đây vẫn đang nhen nhóm. Giám đốc Điều hành Ruselle Zapanta của Liên đoàn Bóng đá Bắc Mariana khẳng định: "Bóng đá chưa vượt qua bóng chày về mức độ phổ biến, nhưng chúng tôi có giải đấu quanh năm cho mọi lứa tuổi. Người dân bắt đầu nói về bóng đá nhiều hơn, và chúng tôi muốn biến bóng đá thành niềm tự hào của đảo quốc trong tương lai".

Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á quy tụ 46 đội tuyển, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2027. Tám đội Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Nhật Bản, Australia, Qatar và Saudi Arabia sớm giành vé đến Bắc Mỹ. Trong khi đó, UAE và Iraq sẽ bước vào cuộc đấu hai lượt trận để tranh suất dự vòng play-off liên lục địa.