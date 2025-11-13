Kỷ lục khiến Messi thua kém Ronaldo ở tuyển quốc gia

Khi nhắc đến những kỷ lục ở đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo vẫn luôn là cái tên thống trị.

Messi trong màu áo tuyển Argentina. Ảnh: Reuters.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đang giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 225 trận, đồng thời là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với 143 pha lập công. Cụ thể hơn, Ronaldo sở hữu tổng số phút thi đấu nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế (17.926 phút cho tuyển Bồ Đào Nha). Sau khi chinh phục danh hiệu Euro và Nations League, CR7 luôn khao khát giành World Cup, danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp.

Xếp thứ hai trong danh sách là Lionel Messi. Siêu sao 38 tuổi này từng giành chức vô địch World Cup 2022 và Copa America, đồng thời tích lũy 16.139 phút thi đấu quốc tế cho đội tuyển Argentina. M10 thua kém Ronaldo về tổng thời gian trên sân lẫn số pha lập công.

Messi cùng tập thể Argentina có vé dự World Cup 2026, trong khi Bồ Đào Nha cần thêm chiến thắng trước Ireland vào rạng sáng 14/11 để chính thức đi tiếp.

Trong top 3, bất ngờ là sự xuất hiện của Maynor Figueroa, cựu hậu vệ Wigan. Anh có tổng cộng 15.770 phút thi đấu cho tuyển Honduras. Dù không nổi tiếng toàn cầu như Ronaldo hay Messi, Figueroa vẫn là một biểu tượng tại quê nhà nhờ sự bền bỉ và tinh thần cống hiến.

Danh sách top 20 cầu thủ có số phút thi đấu nhiều nhất ở đội tuyển quốc gia có đến 5 thủ môn. Trong đó, huyền thoại bóng đá Italy, Gianluigi Buffon, dẫn đầu với 15.295 phút, xếp ở vị trí thứ 5.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.