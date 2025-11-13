Con trai Ronaldinho chật vật

Joao Mendes, con trai Ronaldinho, vẫn đang vất vả phát triển sự nghiệp cá nhân tại Anh.

Mendes chưa thể khẳng định tài năng tại Anh.

Mendes, 20 tuổi, hiện thi đấu cho Hull City tại Anh. Trước đó, con trai Ronaldinho trải qua một năm tập luyện và thi đấu tại đội U21 Burnley. Mendes có 5 lần ra sân tại Premier League Cup, ghi 1 bàn thắng và thực hiện 2 pha kiến tạo. Tuy nhiên, những con số này vẫn chưa đủ để Mendes được trao cơ hội ra sân cho đội một Burnley.

Mendes xem Anh là nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Nhưng sau quãng thời gian thử sức, mọi thứ chưa diễn ra như mong muốn.

Mendes có xuất phát điểm từ học viện Cruzeiro, nơi từng sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo Nazario. Sau đó, anh chuyển sang Barcelona, khoác áo các đội trẻ tại La Masia trước khi rời Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội mới.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Mendes thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không cảm thấy áp lực nào. Tôi luôn rõ ràng rằng tôi là tôi và cha tôi là cha tôi. Việc mọi người nhìn tôi là con trai Ronaldinho là điều bình thường, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới cách tôi chơi bóng. Tôi không bận tâm chút nào".

Mendes đặt mục tiêu quyết tâm lên đội một Hull City và cùng đồng đội cạnh tranh suất lên hạng. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên chỉ kéo dài 1 năm, tức đến hết mùa 2025/26.

