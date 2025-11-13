Lệnh cấm gây chú ý ở MU

Ban lãnh đạo MU tiếp tục có động thái mạnh tay để tránh làm tổn hại hình ảnh CLB trong mắt công chúng

Sir Jim Ratcliffe tiếp tục ra quy định mới. Ảnh: Reuters.

Ban lãnh đạo MU vừa ban hành quy định mới, cấm toàn bộ nhân viên đăng tải hình ảnh hoặc video hậu trường lên mạng xã hội cá nhân. Đây là nỗ lực nhằm bảo mật thông tin nội bộ và duy trì tiêu chuẩn chuyên nghiệp của câu lạc bộ.

Theo The Telegraph, các lãnh đạo MU cho rằng lượng hình ảnh và video từ bên trong trung tâm huấn luyện Carrington xuất hiện trên mạng xã hội gần đây là quá nhiều, trong đó có không ít nội dung chưa được cấp phép.

Quy định mới yêu cầu mọi nhân viên tuân thủ nghiêm ngặt chính sách bảo mật, đặc biệt là tại khu vực đội một và hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Câu lạc bộ sẽ sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, quy định rõ những loại nội dung nào được phép chia sẻ trên tài khoản cá nhân.

MU siết chặt quy định đăng bài lên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Một số nhân viên tỏ ra không hài lòng với quy định này, song nhiều người khác cho rằng đây là bước đi cần thiết trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, giúp bảo vệ hình ảnh và uy tín của đội bóng.

HLV Ruben Amorim cũng được cho là ủng hộ động thái này, bởi ông từng cảnh báo các cầu thủ về việc lạm dụng mạng xã hội và khuyến khích họ tách mình khỏi những yếu tố tiêu cực trên không gian mạng.

Hàng loạt thay đổi gần đây được triển khai bởi tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe, đơn vị hiện nắm quyền điều hành mảng bóng đá của MU kể từ tháng 2/2024.

Dưới sự hỗ trợ của Sir Dave Brailsford, Ineos đã thực hiện nhiều biện pháp gây tranh cãi, bao gồm cắt giảm 400 nhân sự và loại bỏ một số quyền lợi dành cho nhân viên, như thưởng Giáng sinh 100 bảng bị thay bằng phiếu quà tặng trị giá 40 bảng, hay hủy hỗ trợ lưu trú khách sạn trong trận chung kết FA Cup.

