Trong khi án treo giò của FIFA phủ bóng lên sự nghiệp, Imanol Machuca vẫn nhận được sự bảo vệ hiếm thấy từ Velez Sarsfield.

Cầu thủ người Argentina, một trong bảy “cầu thủ di sản” của Malaysia, bị cấm thi đấu 12 tháng vì cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch. Nhưng Velez khẳng định sẽ trả lương đầy đủ cho Machuca trong thời gian anh chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Ở tuổi 25, Machuca đang đối mặt giai đoạn khó nhất trong sự nghiệp. Từ chỗ được kỳ vọng là niềm hy vọng mới của tuyển Malaysia, anh giờ bị treo giò, phạt tiền và mất cơ hội thi đấu cả mùa.

Dù vậy, Velez chọn cách bảo vệ cầu thủ của mình, tiếp tục trả lương và duy trì hợp đồng dù chỉ còn chưa đầy hai tháng. Một quyết định hiếm hoi trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng lạnh lùng với những rắc rối ngoài sân cỏ.

Theo báo Sabado Velez, CLB Argentina muốn tránh những tranh chấp pháp lý và tin rằng mọi người xứng đáng có cơ hội được minh oan. Trái ngược hoàn toàn, nhiều cầu thủ khác trong vụ việc không nhận được sự đối xử tương tự. Rodrigo Holgado của America de Cali bị ngừng trả lương và gần như chắc chắn mất hợp đồng, còn Gabriel Palmero bị hai CLB chủ quản cùng lúc thanh lý.

Vụ “di sản Malaysia” không chỉ là cú sốc về đạo đức thể thao, mà còn phơi bày cách các CLB đối diện với khủng hoảng. Trong cơn bão nghi ngờ, Vélez Sarsfield chọn sự kiên nhẫn và nhân văn, điều hiếm hoi trong một nền bóng đá vốn dễ quên đi con người khi khủng hoảng ập đến.