Cầu thủ nhập tịch Malaysia cứu được sự nghiệp?

  • Thứ sáu, 10/10/2025 17:51 (GMT+7)
Imanol Machuca mang theo hy vọng trở về Argentina sau khi hỗ trợ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thu thập bằng chứng kháng cáo FIFA.

Machuca tự tin thoát được án phạt của FIFA. Ảnh: FAM

Trước đó, Machuca có mặt tại Malaysia cùng 6 cầu thủ khác để làm việc với FAM nhằm tìm hướng giải quyết vụ việc liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch.

Theo HLV Guillermo Schelotto của Velez Sarsfield, Machuca đã đáp chuyến rời Malaysia và dự kiến sẽ có mặt tại Buenos Aires, Argentina vào ngày 11/10. Cầu thủ khá tự tin về việc sẽ được FIFA cho phép thi đấu trở lại.

Ông chia sẻ với truyền thông Argentina: "Chúng tôi vừa nói chuyện với Machuca. Cậu ấy rất lạc quan về tình hình, tin rằng bản thân đã đưa ra lời biện hộ thuyết phục và FIFA sẽ cho phép thi đấu trở lại. Chúng tôi đang chờ đợi điều đó".

"Tuy nhiên, cho đến khi có phản hồi chính thức từ FIFA, chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Machuca đóng góp rất nhiều cho đội bóng, vì thế chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra", HLV Schelotto nói thêm.

HLV Schelotto cũng khẳng định Machuca đang có phong độ tốt và là nhân tố quan trọng của đội bóng. Sự vắng mặt của tiền đạo 25 tuổi là tổn thất lớn cho Velez Sarsfield, đặc biệt khi họ chuẩn bị đối đầu Rosario Central tại giải VĐQG Argentina cuối tuần này.

Hôm 27/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA ra phán quyết nặng nề, gồm việc cấm thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với 7 cầu thủ, trong đó có Machuca, Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Duy Luân

