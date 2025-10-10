Barcelona nợ 159 triệu euro tiền chuyển nhượng

Những thương vụ đình đám từng giúp Barcelona lấy lại hào quang trên thị trường chuyển nhượng giờ đang để lại gánh nặng không nhỏ trong sổ sách tài chính.

Barcelona vẫn đang nợ rất nhiều.

Theo báo cáo mới nhất, đội bóng xứ Catalonia vẫn đang nợ tổng cộng 159 triệu euro cho các bản hợp đồng đã hoàn tất, trong đó 140,6 triệu là nợ ngắn hạn và 18,5 triệu là nợ dài hạn.

Với Raphinha, Barcelona vẫn còn phải trả cho Leeds United tới 41,9 triệu euro - con số lớn nhất trong danh sách. Thương vụ Robert Lewandowski cũng chưa khép lại hoàn toàn khi Bayern Munich còn chờ 20 triệu euro phải chuyển tiếp cho các CLB Ba Lan liên quan đến vụ mua đứt, cộng thêm 6 triệu euro tiền thưởng theo điều khoản phụ.

Sevilla vẫn chưa nhận đủ 24,5 triệu euro trong tổng giá trị gần 60 triệu euro của Jules Koundé, trong khi Manchester City còn chờ 13,3 triệu euro từ vụ Ferran Torres. Ngay cả thương vụ nhỏ hơn như Emerson Royal, Barca vẫn còn nợ Betis khoảng 6 triệu euro.

Tổng cộng, Barcelona vẫn đang bị ràng buộc tài chính với hàng loạt CLB, từ Rennes, Girona, Valencia cho tới Sporting Club.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, đội chủ sân Camp Nou cũng là chủ nợ. Báo cáo cho thấy các CLB khác đang nợ Barcelona tổng cộng 64,1 triệu euro. Trong đó, FC Porto nợ nhiều nhất - 6,7 triệu euro từ thương vụ Nico González; Al Ahli chưa thanh toán 4,1 triệu euro cho Kessié; và Shakhtar Donetsk còn thiếu 3,1 triệu euro trong vụ Marlon. CLB Braga và một số đội bóng Tây Ban Nha khác cũng nằm trong danh sách.

Đáng chú ý, Chelsea - ở mảng bóng đá nữ - vẫn còn nợ Barcelona tiền hai bản hợp đồng Caroline Graham Hansen và Keira Walsh.

Dù các khoản phải trả vẫn chồng chất, ban lãnh đạo Barcelona khẳng định “khủng hoảng tài chính đã được kiểm soát”, và dự kiến doanh thu mùa tới đạt 1,075 tỷ euro. Một con số ấn tượng - nhưng cũng là lời nhắc rằng, để tái thiết đế chế, Barca vẫn đang phải “trả góp” cho quá khứ của chính mình.