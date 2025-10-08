MU gửi để nghị 150 triệu euro làm rung chuyển Barca

MU được cho là sẵn sàng chi từ 120 đến 150 triệu euro để chiêu mộ Raphinha, ngôi sao người Brazil đang thi đấu rực sáng trong màu áo Barcelona.

MU muốn có Raphinha.

Theo tiết lộ từ Fichajes, đây là một trong những lời đề nghị lớn nhất mà đội bóng xứ Catalan từng nhận được kể từ khi bán Neymar cho PSG năm 2017.

Sau khi gia nhập Barcelona từ Leeds United vào hè 2022, Raphinha dần trở thành trụ cột của đội bóng chủ sân Camp Nou. Dưới thời Hansi Flick, cầu thủ chạy cánh người Brazil có mùa giải 2024/25 bùng nổ với 34 bàn thắng và 25 pha kiến tạo sau 57 trận, con số đáng kinh ngạc giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất La Liga.

Với tốc độ, khả năng rê dắt khéo léo và nhãn quan chiến thuật sắc bén, Raphinha thực sự vươn lên tầm ngôi sao hàng đầu châu Âu. Chính phong độ này khiến MU không thể ngồi yên. Nguồn tin nội bộ cho biết "Quỷ đỏ" sẵn sàng phá két vì tin rằng cầu thủ người Brazil có thể mang lại hiệu ứng tương tự như Bruno Fernandes từng làm năm 2020.

Tuy nhiên, Barcelona đứng trước bài toán khó. Về mặt tài chính, 120 triệu euro là con số hấp dẫn đối với một CLB vẫn đang vật lộn với các khoản nợ khổng lồ. Nhưng về mặt chuyên môn, việc chia tay Raphinha có thể khiến hàng công Blaugrana suy yếu nghiêm trọng, nhất là khi đội đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự ổn định.

Cầu thủ người Brazil hiện còn hợp đồng đến năm 2028, giúp Barcelona nắm lợi thế trong đàm phán. Tuy nhiên, nếu MU nâng giá lên mức 150 triệu euro, giới chuyên môn cho rằng đội bóng Tây Ban Nha sẽ phải đắn đo.