MU kiếm bộn tiền nếu đối đầu Ronaldo

Manchester United đứng trước cơ hội thu về khoản lợi nhuận đáng kể nếu đội bóng đạt được thỏa thuận cho một chuyến du đấu tại Saudi Arabia ngay trong mùa giải này.

Bức tranh tài chính của MU không sáng sủa.

Theo Telegraph, Manchester United dự kiến nhận hơn 15 triệu bảng nếu đồng ý tham gia một giải đấu giao hữu giữa mùa giải, mang tên Riyadh Season Cup, đối đầu những đội bóng mạnh của Saudi Arabia như Al Nassr hay Al Hilal.

Theo các nguồn tin, Manchester United dự kiến nhận được khoảng 5 triệu bảng cho mỗi trận đấu tại Saudi Arabia, cùng với khoản tiền thưởng bổ sung nếu đội bóng giành chiến thắng chung cuộc.

Chuyến du đấu này, nếu được thực hiện, sẽ là một bước đi chiến lược nhằm tận dụng sức hút thương mại của Manchester United, đồng thời củng cố mối quan hệ với thị trường bóng đá đang phát triển mạnh mẽ tại Trung Đông.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc tham gia vẫn đang được câu lạc bộ xem xét kỹ lưỡng. Bởi lẽ, việc tham gia du đấu giữa mùa giải sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ của đội bóng tại Premier League. HLV Ruben Amorim từng than phiền về việc có ít thời gian tập luyện cùng đội bóng để rèn giũa lối chơi.

Việc sang Saudi Arabia dự giải giao hữu trong thời điểm mùa giải 2025/26 đang diễn ra căng thẳng có thể ảnh hưởng đến phong độ của Manchester United.

Cần nhớ rằng mùa giải 2025/26 của bóng đá Anh sẽ diễn ra với mật độ dày đặc hiếm thấy, đặc biệt giai đoạn tháng 12 và tháng 1, thời điểm Riyadh Season Cup được dự kiến khởi tranh.

Sở dĩ mùa giải 2025/26 của bóng đá Anh sẽ diễn ra với mật độ dày đặc, bởi các giải đấu phải kết thúc sớm cho World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.