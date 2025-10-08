PSG ra giá kỷ lục cho Yamal

PSG được cho là gửi tới Barcelona lời đề nghị trị giá 230 triệu euro với tham vọng sở hữu Lamine Yamal.

PSG nuôi tham vọng sở hữu Yamal.

Con số trên, nếu trở thành sự thật, sẽ phá kỷ lục thế giới mà Neymar từng lập vào năm 2017 khi chuyển từ Barcelona sang chính PSG với mức phí 222 triệu euro. Theo Fichajes, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi xem Yamal là mảnh ghép hoàn hảo cho kỷ nguyên mới tại sân Công viên các Hoàng tử.

HLV Luis Enrique, từng dẫn dắt Barcelona giai đoạn 2014-2017, được cho là rất khao khát làm việc với tài năng 18 tuổi. Phía PSG tin rằng phong cách kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến của Yamal sẽ giúp họ tiếp tục duy trì vị thế thống trị tại Ligue 1 và chinh phục Champions League.

Tuy nhiên, thương vụ gần như bất khả thi. Yamal vừa gia hạn hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2031, kèm điều khoản phá vỡ lên tới 1 tỷ euro, con số gần như không thể chạm tới. Ban lãnh đạo CLB xứ Catalonia coi Yamal biểu tượng cho tương lai lâu dài sau thời kỳ Lionel Messi.

Một quan chức Barcelona từng khẳng định: "Lamine không phải để bán, dù là 230 hay 500 triệu euro. Cậu ấy là linh hồn của đội bóng".

Hiện tại, bản thân Yamal cũng chưa có ý định ra đi. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2007 hạnh phúc tại Camp Nou sau mùa giải bùng nổ với danh hiệu La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Anh được xem là hình ảnh tiêu biểu cho "Messi thế hệ mới" và mang DNA Barcelona đích thực.

Dù vậy, PSG không có dấu hiệu bỏ cuộc. Đội bóng Pháp được cho là sẽ tiếp tục thuyết phục Yamal thông qua người đại diện và các điều khoản lương thưởng khổng lồ.