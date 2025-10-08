Rashford mở cửa, Ter Stegen trên đường tới Old Trafford?

Marcus Rashford có thể trở thành chìa khóa trong thương vụ chuyển nhượng giữa MU và Barcelona liên quan tới tương lai Marc-Andre Ter Stegen.

Rashford và Ter Stegen có thể đổi chỗ trong hè 2026.

Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn một mùa, kèm điều khoản mua đứt không bắt buộc trị giá 26 triệu bảng. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, đội bóng xứ Catalonia đang nghiêm túc xem xét kích hoạt điều khoản này, dù còn tranh cãi nội bộ về mức phí trong bối cảnh tài chính eo hẹp.

Tuy nhiên, thương vụ có thể trở nên phức tạp hơn khi MU bày tỏ sự quan tâm đến thủ môn Marc-Andre ter Stegen. Theo tờ SPORT (Tây Ban Nha), HLV Ruben Amorim muốn bổ sung một thủ môn đẳng cấp dù đã chi 18,1 triệu bảng để mua Senne Lammens từ Royal Antwerp. Với việc Andre Onana rời đội, Ter Stegen được xem là lựa chọn lý tưởng cho khung gỗ Old Trafford.

Nguồn tin cho biết Barca sẵn sàng đưa Ter Stegen vào bàn đàm phán nhằm giảm chi phí mua đứt Rashford. Thủ môn 33 tuổi hiện không còn là lựa chọn số một tại Camp Nou sau chấn thương lưng và sự xuất hiện của Joan Garcia. Dù có 422 lần ra sân, giành 6 danh hiệu La Liga và một Champions League, Ter Stegen đang đối mặt với tương lai bất định.

Nếu thương vụ được thông qua, đây có thể là một trong những cuộc trao đổi gây chú ý nhất mùa hè 2026 khi Rashford tìm thấy cơ hội hồi sinh ở Tây Ban Nha, còn MU có thể giải được bài toán thủ môn kéo dài suốt hai mùa giải qua.

Cá nhân Rashford được cho là đóng sập cánh cửa trở lại MU và muốn gắn bó lâu dài với Barcelona. Động thái này giúp thương vụ làm ăn của đội bóng La Liga và "Quỷ đỏ" dễ thành hiện thực.