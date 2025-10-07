Vì sao MU nên chớp thời cơ mượn Messi vào tháng 1?

Nếu MU trắng tay cuối mùa nhưng lại mượn được Lionel Messi vào tháng 1 thì đó sẽ là một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử đội bóng.

Messi có thể giúp MU tăng doanh thu bán áo đấu.

Sau 7 vòng Premier League 2025/26, Manchester United đứng ở vị trí thứ 10 với 10 điểm - một con số thể hiện rõ sự thất thường về mặt phong độ và thiếu ổn định trong lối chơi. Dưới thời Ruben Amorim, “Quỷ đỏ” chưa tìm được bản sắc thật sự của mình.

Hãy mượn Messi khi CĐV hết hy vọng

Từ nay đến tháng 1, tình hình của Man Utd sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu đội bóng bất ngờ hồi sinh và vươn lên nhóm dự cúp châu Âu, ban lãnh đạo có thể tiếp tục tin tưởng vào Amorim và kế hoạch dài hạn. Nhưng nếu Man Utd tiếp tục chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng, không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu nào, thì câu hỏi đặt ra là họ sẽ làm gì để cứu vãn mùa giải, giữ được hình ảnh và tinh thần cho người hâm mộ?

Khi kết quả trên sân cỏ không đủ để làm khán giả phấn khích, việc tạo ra một cú hích mang tính biểu tượng lại trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi sức hút thương mại và hình ảnh toàn cầu có thể quyết định cả một mùa giải, việc chiêu mộ Messi - dù chỉ trong vài tháng - là một quyết định có thể thay đổi mọi thứ.

Messi không chỉ là cầu thủ bóng đá. Anh là một thương hiệu toàn cầu, một biểu tượng văn hóa đại chúng, và là “đại sứ” của mọi giá trị mà một CLB muốn gắn liền với sự vĩ đại. Nếu Man Utd mượn Messi, họ sẽ lập tức tạo hiệu ứng truyền thông khổng lồ, đưa đội bóng trở lại vị thế trung tâm của thế giới bóng đá - dù chỉ trong thời gian ngắn.

Amorim và giới chủ Man Utd có thể lại kết thúc mùa giải sớm trong tháng 1.

Không những thế, “sống không mục tiêu vào tháng 1” lại trở thành lợi thế trong thương vụ này. Khác với các đội bóng đang cạnh tranh danh hiệu như Liverpool, Arsenal hay Man City, Man Utd khi đó sẽ có không gian thử nghiệm và tự do cho Messi thể hiện. Một Man Utd không còn bị áp lực danh hiệu có thể trở thành sân khấu để Messi tự do sáng tạo, một trải nghiệm thú vị với chính anh và cả người hâm mộ toàn cầu.

Vì sao thương vụ Messi là khả thi?

Thoạt nghe, việc Messi đến Old Trafford có vẻ là chuyện không tưởng. Nhưng nhìn kỹ, thương vụ này hoàn toàn khả thi - đặc biệt nhờ mối liên hệ giữa Man Utd và Inter Miami.

Chủ tịch của Inter Miami là David Beckham, một huyền thoại của Manchester United. Beckham hiểu rõ giá trị của việc cho mượn ngắn hạn giữa MLS và châu Âu - bởi chính anh từng hai lần được LA Galaxy cho AC Milan mượn (năm 2009 và 2010) để duy trì phong độ. Trải nghiệm của Beckham cho thấy một hợp đồng cho mượn vài tháng vừa mang lại lợi ích thể thao, vừa tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho cả hai bên.

Khi Beckham sang Milan, tên tuổi của LA Galaxy xuất hiện dày đặc trên các mặt báo châu Âu. Do đó, Beckham - nay là ông chủ của Inter Miami - thừa hiểu rằng việc cho Messi đến Man Utd không chỉ giúp CLB của ông được truyền thông toàn cầu nhắc đến, mà còn nâng tầm thương hiệu Inter Miami lên tầm quốc tế.

Thực tế, MLS có lịch thi đấu khác biệt với châu Âu. Giải này nghỉ đông từ tháng 12 đến cuối tháng 2, nghĩa là Messi sẽ có gần 3 tháng trống lịch thi đấu. Sau 1 tháng nghỉ ngơi lấy lại sức là có 2 tháng khỏe mạnh để khoác áo Man Utd. Đây là “khoảng thời gian vàng” để thực hiện một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn - tương tự cách Beckham từng làm.

Messi mà đến Man Utd thì kể cả fan CR7 cũng ủng hộ.

Về mặt tài chính, Man Utd hứa hẹn thắng đậm nếu có Messi. Việc sở hữu Messi dù chỉ vài tháng sẽ giúp CLB thu lợi khổng lồ từ bán áo đấu và bản quyền hình ảnh. Chỉ cần Messi ra sân trong màu áo đỏ của Man Utd, lượng áo đấu (dù là áo số 30) được bán ra sẽ tăng kỷ lục - giống cơn sốt áo đấu Beckham ở Milan năm xưa. Với một thương vụ vừa mang tính biểu tượng, vừa có khả năng sinh lời, việc chi ra vài triệu bảng phí mượn là hoàn toàn hợp lý.

Một bản hợp đồng cho mượn có thể đi vào lịch sử

Sự xuất hiện của Messi tại Old Trafford - dù chỉ trong vài tháng - sẽ là một cột mốc lịch sử. Không chỉ là câu chuyện thể thao, mà còn là thông điệp mạnh mẽ. Ở đó, Man Utd vẫn là đội bóng có sức hút lớn nhất thế giới, có khả năng mời gọi cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ đến thi đấu, dù chỉ là tạm thời.

Từ góc độ chuyên môn, Messi còn nguyên giá trị. Ở tuổi 38, anh vẫn là “nhạc trưởng” của Inter Miami. Với khả năng cầm nhịp, đá phạt và tạo đột biến, Messi có thể trở thành “chất xúc tác” cho hàng công Man Utd vốn thiếu sáng tạo. Leo không cần đá đủ 90 phút mỗi trận - chỉ cần vào sân hiệp 2, anh cũng đủ khiến sân Old Trafford bùng nổ.

Thậm chí, “sở hữu Messi” - dù chỉ tạm thời - cũng là một danh hiệu, một di sản mà nhiều năm sau người ta vẫn nhắc lại. Khi ai đó nhắc đến đội bóng từng sở hữu Cristiano Ronaldo và Messi, chỉ có 1 CLB được nhắc tên.