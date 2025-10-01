Messi hết phép trước Chicago Fire

Sáng 1/10, Lionel Messi không ghi bàn hay kiến tạo trong thất bại 3-5 của Inter Miami trước Chicago Fire thuộc vòng 32 MLS.

Chuỗi phong độ thăng hoa của Messi bị chặn đứng từ trận hòa 1-1 trước Toronto FC hôm 28/9 - dù trước đó anh ghi tới 5 bàn trong 3 trận. Tiếp đón Chicago Fire trên sân nhà Lockhart, kịch bản còn tệ hơn dành cho Leo. Anh để lại màn trình diễn dưới sức, mờ nhạt đến khó tin.

Cựu sao Barcelona thậm chí bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, và đỉnh điểm là cú sút đưa bóng bay thẳng lên khán đài vào cuối trận. Anh khép lại trận đấu mà không có bàn thắng hay kiến tạo nào. Đây không phải là Messi mà người hâm mộ Inter Miami mong đợi.

Trận đấu bắt đầu với lợi thế nghiêng về Chicago Fire. Ngay phút 11, D'Avilla mở tỷ số cho đội khách từ một pha đánh đầu cận thành. Chỉ 20 phút sau, Dean nhân đôi cách biệt, đẩy Inter Miami vào thế khó.

Khoảng thời gian ngắn ngủi của niềm hy vọng đến ở phút 39 khi Aviles rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, Kouame nhanh chóng tái lập khoảng cách hai bàn cho Chicago Fire ở phút 43 trước khi khép lại hiệp 1.

Leo bị phong tỏa khá chặt ở trận đấu này.

Sau giờ nghỉ, Inter Miami tưởng chừng thức tỉnh. Họ dồn ép và tạo ra nhiều cơ hội. Phút 57, Luis Suarez dứt điểm tinh tế, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sóng gió tiếp tục được tạo ra. Và rồi, bàn thắng gỡ hòa 3-3 đến ở phút 74, một lần nữa do công của Suarez sau đường kiến tạo của Jordi Alba, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Nhưng cũng chính lúc này, những điểm yếu phòng ngự của Inter Miami lại bộc lộ. Chicago Fire trừng phạt đội chủ nhà với lối chơi phản công sắc bén. Phút 80, Reynolds ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3. Và chỉ 3 phút sau, Gutierrez sút xa đẹp mắt từ khoảng cách hơn 30 mét, ấn định tỷ số 5-3.

Chiến thắng này là cú hích lớn, giúp Chicago Fire gần như chắc chắn có một suất tham dự vòng play-off MLS. Ngược lại, Inter Miami còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn hiện thực hóa tham vọng vô địch MLS mùa này.

Inter Miami hiện đứng thứ 4 trên BXH MLS miền Đông với 56 điểm. Thầy trò HLV Javier Mascherano kém đội đầu bảng Philadelphia Union 7 điểm và đá ít hơn 1 trận.