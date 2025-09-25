Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hành động đẹp của Messi với Suarez

  • Thứ năm, 25/9/2025 18:13 (GMT+7)
Lionel Messi gây chú ý khi nhường penalty cho Luis Suarez dù đang cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới MLS.

Sáng 25/9, Inter Miami hạ New York City 4-0 nhờ cú đúp của Lionel Messi. Trận đấu trên sân Citi Field đánh dấu lần trở lại của Suarez sau 3 trận bị treo giò. Cầu thủ người Uruguay ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 83, nâng tỷ số lên 3-0 cho Inter Miami.

Trước khi Suarez thực hiện cú đá 11 m, Messi có cho mình 23 pha lập công ở MLS mùa này. Đối thủ cạnh tranh Chiếc giày vàng với Leo, Denis Bouanga, có 21 bàn. Điều này đồng nghĩa Messi cần ghi nhiều bàn nhất có thể để nới rộng khoảng cách trong cuộc đua.

Tuy nhiên, anh quyết định nhường quả phạt đền cho Suarez. Hành động của số 10 nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Cá nhân Messi cũng không phải đợi lâu để hoàn tất cú đúp. Anh ấn định chiến thắng 4-0 cho đoàn quân của HLV Mascherano ở phút 86.

3 điểm giúp Inter Miami lên hạng 3 BXH miền Đông với 55 điểm, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 5 điểm nhưng còn 2 trận chưa đấu. Kết quả giúp Miami chính thức có vé dự vòng playoff MLS.

Hiện tại, đội chủ sân Lockhart nắm quyền tự quyết trong cuộc đua tới danh hiệu Supporter’s Shield, phần thưởng cho đội có thành tích tốt nhất mùa giải thông thường. Năm ngoái, Miami đăng quang Supporter’s Shield nhưng bị loại sớm ở vòng play-off.

