Son Heung-min thổi luồng sinh khí khác biệt vào LAFC và MLS

Chỉ mất hơn một tháng để Son Heung-min biến Los Angeles FC từ một tập thể giàu tham vọng thành đội bóng mang hơi thở mới của MLS.

Son Heung-min tạo ra khác biệt cho LA FC.

Ở tuổi 33, tiền đạo người Hàn Quốc không chỉ duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, mà còn được nhìn nhận như một “siêu sao đặc biệt” - người thay đổi bầu không khí trong phòng thay đồ, văn hóa ứng xử và cả hình ảnh của giải đấu tại Mỹ.

Cú hích mang tên Son Heung-min

Từ ngày đặt chân tới MLS tháng trước, Son Heung-min lập tức trở thành tâm điểm của LAFC. Anh đá chính trọn vẹn bảy trận, ghi sáu bàn và kiến tạo hai lần - tức trung bình hơn một dấu ấn tấn công (ghi bàn/kiến tạo) mỗi trận. Hiệu suất ấy giúp đội bóng thành phố Los Angeles thắng bốn, hòa hai và chỉ thua duy nhất một trận, qua đó bứt phá vào nhóm dẫn đầu miền Tây. Không còn nghi ngờ, Son chính là “trái tim” trong mọi toan tính chiến thuật của HLV Steve Cherundolo.

Tốc độ, khả năng dứt điểm đa dạng và sự thông minh trong di chuyển vẫn là “thương hiệu” quen thuộc từ những năm tháng tại Tottenham Hotspur. Nhưng tại MLS, yếu tố nổi bật hơn cả chính là bản lĩnh của một ngôi sao từng chinh chiến ở Premier League. Son biết cách xuất hiện đúng thời điểm, dẫn dắt hàng công LAFC với sự lạnh lùng và kinh nghiệm dày dạn.

Một trong những yếu tố khiến LAFC trở nên nguy hiểm là sự ăn ý của Son với Denis Bouanga. Tiền đạo người Gabon vốn đã là ngòi nổ chính, nhưng từ khi Son xuất hiện, cả hai tạo thành cặp bài trùng đáng sợ. Người hâm mộ đặt cho họ biệt danh “Song Heungbu” - gợi nhớ đến cặp Son-Kane trứ danh ở Tottenham.

Son đang bùng nổ tại MLS.

Trận thắng Real Salt Lake 4-1 hôm 22/9 là minh chứng rõ nét: Son ghi một bàn, kiến tạo một bàn, còn Bouanga lập hat-trick. Cặp đôi này không chỉ chia sẻ bàn thắng mà còn mở ra hướng chơi mới cho LAFC: tận dụng tốc độ, sự cơ động và khả năng phối hợp nhanh gọn để xuyên phá hàng thủ MLS vốn chưa quen đối phó với những ngôi sao đẳng cấp châu Âu.

Thành quả xứng đáng là việc Son được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu MLS tuần thứ ba trong mùa giải, sau các trận gặp New England và Dallas. Rõ ràng, hiệu ứng Son Heung-min không chỉ nằm ở thống kê, mà còn tạo nên sức hút cho giải đấu.

Ngôi sao tạo nên văn hóa

Tuy nhiên, điều khiến Son được báo chí Mỹ đặc biệt ca ngợi không chỉ nằm ở sân cỏ. Kevin Baxter của Los Angeles Times nhấn mạnh: “Son Heung-min không đơn thuần là một cầu thủ biết ghi bàn. Anh ấy là một con người tuyệt vời đáng kinh ngạc, và chỉ trong bảy tuần đã hoàn toàn thay đổi bầu không khí ở LAFC”.

Sự dễ mến, tinh thần cởi mở và thái độ chuyên nghiệp giúp Son nhanh chóng chinh phục đồng đội, ban huấn luyện và cả người hâm mộ. Không ít cầu thủ LAFC chia sẻ rằng chỉ cần sự hiện diện của Son, phòng thay đồ cũng trở nên tích cực hơn. Hình ảnh Son nán lại hàng giờ sau trận để ký tặng và chụp hình với người hâm mộ đã trở thành “đặc sản” tại các sân MLS - điều hiếm thấy ở giải đấu này.

Với LAFC, Son không chỉ giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu mà còn nâng tầm hình ảnh CLB trên bình diện quốc tế.

Ở một nền bóng đá nơi khán giả luôn mong muốn gắn bó cảm xúc với ngôi sao, Son mang đến sự khác biệt: anh vừa là cầu thủ ngôi sao, vừa là người truyền cảm hứng, biết cách tạo ra cầu nối giữa đội bóng và CĐV.

MLS từng chào đón nhiều ngôi sao châu Âu, từ David Beckham, Thierry Henry đến Zlatan Ibrahimović. Nhưng Son Heung-min mang một giá trị khác: anh không đến khi đã qua thời kỳ đỉnh cao quá xa, mà vẫn giữ phong độ, tốc độ và tinh thần cạnh tranh. Điều đó biến anh thành trường hợp hiếm hoi - một ngôi sao châu Á, từng là thủ lĩnh của một CLB Premier League lớn, giờ tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng ở Mỹ.

Với LAFC, Son không chỉ giúp đội bóng cạnh tranh danh hiệu mà còn nâng tầm hình ảnh CLB trên bình diện quốc tế. Với MLS, anh đại diện cho sự hội nhập ngày càng sâu rộng, chứng minh giải đấu này có thể thu hút và khai thác giá trị văn hóa – thương mại từ những siêu sao toàn cầu.

Từ một bản hợp đồng gây tò mò, Son Heung-min đang tiến từng bước chắc chắn để trở thành biểu tượng mới của MLS. Anh vừa là thủ lĩnh chiến thuật, vừa là gương mặt xây dựng văn hóa, tạo chuẩn mực về thái độ chuyên nghiệp, lối sống và cách cư xử với người hâm mộ.

Hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn, nhưng có thể khẳng định: với Son, LAFC không chỉ có một tay săn bàn, mà sở hữu một nhân vật có khả năng thay đổi diện mạo cả giải đấu. Và ở tuổi 33, Son Heung-min đang chứng minh rằng giá trị lớn nhất của một ngôi sao không chỉ đến từ số bàn thắng, mà từ di sản anh để lại trên và ngoài sân cỏ