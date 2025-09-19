Son Heung-min 'gây bão' tại MLS

Sự xuất hiện của Son Heung-min tại LAFC tạo nên cơn sốt thực sự ở bóng đá Mỹ.

Không chỉ tỏa sáng với cú hat-trick ngay trong những trận đầu tiên, đội trưởng tuyển Hàn Quốc còn khiến cả thành phố Los Angeles sống trong bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy. Theo Phó chủ tịch LAFC John Tarrington, áo đấu số 7 mang tên Son hiện là sản phẩm bán chạy nhất MLS trong hai tuần liên tiếp và thậm chí “đứng đầu mọi môn thể thao trên thế giới”.

Thành tích này vượt qua cả Lionel Messi - người từng lập kỷ lục tại Inter Miami năm 2024 với 500.000 áo bán ra trong tháng đầu tiên. Son đang trên đà chạm mốc 1,5 triệu chiếc áo chỉ trong một tháng, mức kỷ lục chưa từng có tại giải bóng đá Mỹ.

Rời Tottenham sau chức vô địch Europa League, Son gia nhập LAFC ngày 6/8 và lập tức trở thành biểu tượng mới bên cạnh những cái tên như Carlos Vela hay Denis Bouanga. Trận ra mắt trên sân nhà gặp San Diego FC “cháy vé”, với giá bán tăng gấp đôi so với thông thường. Các nhóm CĐV từ khắp nơi tại Mỹ đổ về Los Angeles chỉ để chứng kiến ngôi sao châu Á thi đấu.

Sức hút của Son không chỉ dừng lại ở sân bóng. Theo The Korean Post, lượng người theo dõi các nền tảng của LAFC tăng kỷ lục, lượt xem nội dung tăng 594% và truyền thông quốc tế đưa tin tăng 289%.

CLB cũng ký hợp tác với đài KYPA 1230 AM để tường thuật toàn bộ mùa giải bằng tiếng Hàn, nhằm phục vụ cộng đồng hơn 320.000 người gốc Hàn sinh sống tại Los Angeles - cộng đồng lớn nhất ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.

Son đang bùng nổ trên đất Mỹ.

Ảnh hưởng của Son được ví như “hiệu ứng Ohtani” khi ngôi sao bóng chày Nhật gia nhập Los Angeles Dodgers. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass trao tặng Son chứng nhận “Công dân danh dự LA”, khẳng định đây là “khoảnh khắc sẽ còn được thành phố nhớ mãi”.

Son còn xuất hiện tại sân bóng chày Dodgers, ném quả bóng khai mạc trước 50.000 khán giả - minh chứng cho sức hút vượt ranh giới thể thao.

Được người hâm mộ gọi thân mật là “Sony”, Son Heung-min không chỉ mang lại giá trị chuyên môn với những bàn thắng, mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, cầu nối cộng đồng và là gương mặt đưa MLS vươn tầm thế giới. Với hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, LAFC và giải nhà nghề Mỹ đang chứng kiến một kỷ nguyên mới - nơi một ngôi sao châu Á có thể khiến cả Los Angeles bùng nổ và thậm chí vượt qua cả Lionel Messi trên mặt trận thương mại.