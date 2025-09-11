Tiền đạo Son Heung-min tỏ ra không hài lòng khi Hàn Quốc hòa 2-2 trước Mexico ở trận giao hữu hôm 10/9.

Khoảnh khắc gây sốt của Son Heung-min.

Sau khi trận đấu khép lại, Son lập tức gọi các đồng đội đến và bày tỏ quan điểm về màn trình diễn của cả đội. Theo Chosun, ngôi sao của LAFC không vui vì nhiều cầu thủ không thể hiện đúng phong độ và chơi thiếu quyết tâm.

Nhưng sau đó, Son cũng lên tiếng động viên các đồng đội tiếp tục nỗ lực để chuẩn bị cho World Cup 2026. Anh còn tiến đến xoa đầu một cầu thủ trẻ trước khi rời sân và trở lại đường hầm.

Khoảnh khắc Son khuyên nhủ đồng đội ngay trên sân đã gây “sốt” trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Son là một người đội trưởng tâm huyết". CĐV khác bình luận: "Người thủ lĩnh đích thực là đây".

Ở trận này, Son chỉ được tung vào sân ngay đầu hiệp 2, khi Mexico dẫn Hàn Quốc 1-0 tại sân GEODIS Park. Phút 65, Son tung cú volley cực mạnh và ghi bàn gỡ hòa trước sự bất lực của thủ môn Raul Rangel.

Trước đó, Son cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Mỹ trên sân khách vào ngày 7/9.

Trong 6 trận gần nhất cho CLB và ĐTQG, tiền đạo sinh năm 1992 này có 3 bàn thắng và 2 kiến tạo. Anh nhanh chóng để lại dấu ấn tại LAFC ở giải MLS, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả sức hút truyền thông.

