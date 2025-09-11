Đốt cháy giai đoạn, con trai Rooney phải chống nạng

Kai Rooney, 15 tuổi, phải chống nạng vì chấn thương ngay sau khi vừa để lại dấu ấn trong màu áo Man Utd, kèm theo lời than thở chua chát trên Instagram.

Kai Rooney được gọi lên đội U19 quá sớm.

Kai Rooney bày tỏ nỗi buồn sau khi tiết lộ mình dính chấn thương, đồng thời chia sẻ hình ảnh phải chống nạng trên mạng xã hội. Con trai huyền thoại Wayne Rooney của Man United khẳng định trên Instagram rằng: “Cuộc đời không thể tệ hơn được nữa”.

Trong những bức ảnh đăng tải, Kai xuất hiện với một chiếc ủng bảo hộ ở chân cùng cặp nạng y tế. Dòng chữ cậu viết kèm khiến nhiều người xót xa. Hiện vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng có vẻ tiền đạo trẻ sẽ phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian.

Người hâm mộ Man United nhanh chóng gửi lời động viên trên mạng xã hội cầu chúc con trai của Rooney mạnh mẽ và mau chóng bình phục. Chấn thương này đến ngay sau khi Kai bất ngờ được gọi lên đội U19 của Man United. Vào tháng 8, cậu được đôn liền ba cấp độ sau khi gây ấn tượng mạnh ở lò đào tạo trẻ của CLB.

Hình ảnh Kai Rooney chia sẻ trên mạng xã hội.

Tiền đạo trẻ này cũng được điền tên vào danh sách dự một giải đấu uy tín tại Croatia. Sau đó, cậu trở lại đội U18 và ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước U18 Middlesbrough. Hiện chưa rõ việc đốt cháy giai đoạn đưa Kai Rooney lên đội U18, U19 có phải là nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương hay không.

Đầu tháng này, Kai còn xuất hiện cùng bạn gái là người mẫu Rosa Jackson trong một buổi hẹn hò tại Nando’s. Người hâm mộ kỳ vọng anh có thể nối tiếp di sản của cha mình, bởi Kai Rooney có thể chơi tốt cả ở vị trí chạy cánh lẫn trung phong - giống huyền thoại Wayne Rooney ngày nào.