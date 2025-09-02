Con trai của Rooney hẹn hò với người mẫu

Con trai cả của Wayne và Coleen Rooney, Kai, mới đây được bắt gặp hẹn hò cùng bạn gái người mẫu tại nhà hàng Nando’s.

Kai Rooney hạnh phúc bên bạn gái.

Kai, 15 tuổi, đang theo đuổi giấc mơ bóng đá, trông rạng rỡ khi dùng bữa gà nướng cùng bạn gái Rosa Jackson. Cậu mặc chiếc áo phông đen Tennis Club Icon của Casablanca trị giá 204 bảng, phối cùng khuyên tai kim cương và mũ lưỡi trai, toát lên vẻ cá tính thời thượng.

Trong khi đó, Rosa, một người mẫu trẻ ký hợp đồng với công ty Industry Model Management ở Manchester, trông cuốn hút trong áo quây trắng, hiện sở hữu hơn 7.000 người theo dõi trên Instagram. Cô còn tiết lộ sắp tham gia quảng cáo cho Iceland cùng người dẫn chương trình This Morning, Josie Gibson.

Không chỉ vui chuyện tình duyên, Kai còn thăng tiến sự nghiệp trên sân cỏ. Tháng trước, cậu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với siêu phẩm bàn thắng cho đội trẻ Manchester United. Gia nhập học viện của "Quỷ đỏ" từ năm 2020, Kai đang nỗ lực hết mình để nối tiếp sự nghiệp của cha và tạo dấu ấn rõ nét.

Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên, cậu ghi tới 56 bàn thắng cho đội trẻ. Mùa hè vừa qua, sau khi chứng kiến màn tập luyện ấn tượng của Kai, một số cổ động viên còn đùa rằng cậu nên được đôn thẳng lên đội một ở Old Trafford.

Dù gặt hái nhiều thành công trên sân, Kai vẫn chịu những áp lực không nhỏ từ cái bóng quá lớn của cha mình. Đầu năm nay, Coleen tiết lộ rằng con trai đã sớm đối diện sự soi mói và chỉ trích từ người hâm mộ.

Bà kể lại trong podcast Stick to Football: “Cách đây vài năm, tôi nhớ Kai thực hiện một quả phạt đền ở St George’s Park trong một giải đấu. Khi sút, nó đưa bóng bay vọt xà. Sau đó tôi hỏi sao lại sút như vậy, nó bảo lúc ấy tức giận lắm vì thủ môn cứ chế giễu rằng ‘Bố mày đá tệ lắm’, thế là nó mất bình tĩnh”.