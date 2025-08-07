Con trai Rooney có bước nhảy vọt ở MU

Dù mới ở tuổi 15, Kai Rooney nhận được lời gọi tham gia đội U19 MU tham dự giải trẻ danh giá tại Croatia.

Kai Rooney gây tiếng vang ở học viện MU.

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, Kai vẫn được triệu tập dự một giải đấu quốc tế, đối đầu với các đối thủ lớn tuổi hơn mình tới 3 tuổi. Con trai của Wayne Rooney lên đường cùng đội U19 MU để tham gia Giải Mladen Ramljak tại Croatia, nơi quy tụ những học viện bóng đá hàng đầu châu Âu.

Trên trang Instagram, Kai phấn khởi chia sẻ hình ảnh từ nơi ở của mình tại Croatia, kèm theo dòng thông điệp: "Giải đấu U19 sắp tới".

Đội U19 MU được xếp vào Nhóm A cùng với Juventus, Rapid Bucuresti và Dinamo Zagreb. Trận đấu đầu tiên của đội sẽ gặp Rapid Bucuresti của Romania vào ngày 7/8. Ngoài Kai, đội U19 MU cũng quyết định gọi thêm vài gương mặt từ đội U15 và U16 để thử sức.

Gần đây, con trai Rooney gây ấn tượng mạnh trong hành trình vào chung kết của đội U16 MU tại Super Cup NI (hay còn gọi là Milk Cup). Với khả năng chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo cắm và chạy cánh, Kai có một màn trình diễn xuất sắc khi ghi bàn và kiến tạo trong trận ra quân.

Kai là ngôi sao của đội U16 MU nhờ lối chơi chững chạc và nhạy bén trong khung thành. Tuy nhiên, U16 MU đã không thể giành chức vô địch khi thua U16 Southampton 0-1 trong trận chung kết.

Ngoài Kai, một tài năng trẻ khác của MU là JJ Gabriel cũng được gọi lên đội U19 dù mới 14 tuổi. JJ Gabriel được mệnh danh là "Messi của lò Carrington" khi gây ấn tượng mạnh tại đội U18 mùa trước và trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội này.

JJ Gabriel sẽ bước sang tuổi 15 vào tháng 10, qua đó sẽ đủ điều kiện để thi đấu tại Premier League.

