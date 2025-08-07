Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Con trai Rooney có bước nhảy vọt ở MU

  • Thứ năm, 7/8/2025 10:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù mới ở tuổi 15, Kai Rooney nhận được lời gọi tham gia đội U19 MU tham dự giải trẻ danh giá tại Croatia.

Kai Rooney gây tiếng vang ở học viện MU.

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ hè, Kai vẫn được triệu tập dự một giải đấu quốc tế, đối đầu với các đối thủ lớn tuổi hơn mình tới 3 tuổi. Con trai của Wayne Rooney lên đường cùng đội U19 MU để tham gia Giải Mladen Ramljak tại Croatia, nơi quy tụ những học viện bóng đá hàng đầu châu Âu.

Trên trang Instagram, Kai phấn khởi chia sẻ hình ảnh từ nơi ở của mình tại Croatia, kèm theo dòng thông điệp: "Giải đấu U19 sắp tới".

Đội U19 MU được xếp vào Nhóm A cùng với Juventus, Rapid Bucuresti và Dinamo Zagreb. Trận đấu đầu tiên của đội sẽ gặp Rapid Bucuresti của Romania vào ngày 7/8. Ngoài Kai, đội U19 MU cũng quyết định gọi thêm vài gương mặt từ đội U15 và U16 để thử sức.

Gần đây, con trai Rooney gây ấn tượng mạnh trong hành trình vào chung kết của đội U16 MU tại Super Cup NI (hay còn gọi là Milk Cup). Với khả năng chơi tốt cả ở vị trí tiền đạo cắm và chạy cánh, Kai có một màn trình diễn xuất sắc khi ghi bàn và kiến tạo trong trận ra quân.

Kai là ngôi sao của đội U16 MU nhờ lối chơi chững chạc và nhạy bén trong khung thành. Tuy nhiên, U16 MU đã không thể giành chức vô địch khi thua U16 Southampton 0-1 trong trận chung kết.

Ngoài Kai, một tài năng trẻ khác của MU là JJ Gabriel cũng được gọi lên đội U19 dù mới 14 tuổi. JJ Gabriel được mệnh danh là "Messi của lò Carrington" khi gây ấn tượng mạnh tại đội U18 mùa trước và trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội này.

JJ Gabriel sẽ bước sang tuổi 15 vào tháng 10, qua đó sẽ đủ điều kiện để thi đấu tại Premier League.

Rashford tỏa sáng sau khi rời MU Marcus Rashford góp công vào chiến thắng 5-0 của Barcelona trước Daegu tối 4/8.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

rooney Juventus Wayne Rooney Southampton Ngoại hạng Anh rooney kai rooney mu

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Southampton

    Southampton

    Southampton là một đội bóng đá Anh có trụ sở tại thành phố Southampton, Hampshire. Câu lạc bộ đã giành được FA Cup một lần vào năm 1976 và từng bị xuống hạng Premier League vào ngày 15/5/2005. Họ trở lại Premier League vào mùa giải 2012-13 và thi đấu giải này từ đó đến nay.

    • Thành lập: 1885
    • Biệt danh: The Saints
    • Sân vận động: St Mary's, Southampton, Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý