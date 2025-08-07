Cảnh sát điều tra vụ mất đồ ở Chelsea

Nội bộ Chelsea rúng động sau khi thiết bị ghi hình trị giá khoảng 30.000 bảng biến mất bí ẩn tại trung tâm huấn luyện Cobham.

Sự cố buộc đội bóng phải liên hệ với cảnh sát Surrey để điều tra. Hiện chưa rõ liệu số thiết bị công nghệ cao này bị mất trộm, hay đơn giản là thất lạc trong quá trình nghỉ hè của nhân viên. Tuy nhiên, vụ việc đủ nghiêm trọng để CLB yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.

Những hệ thống ghi hình hiện đại này đóng vai trò quan trọng trong công tác huấn luyện tại các CLB hàng đầu như Chelsea. Chúng được dùng để phân tích hiệu suất cầu thủ ở cả khía cạnh thể chất, kỹ thuật, chiến thuật lẫn tâm lý.

Đây không phải lần đầu CLB vướng vào những vụ việc an ninh tại khu vực Surrey được cho là yên bình. Trước đó, nhiều cầu thủ Chelsea là nạn nhân của những vụ trộm táo tợn tại biệt thự riêng gần sân tập.

Tháng 12/2022, Raheem Sterling bị trộm đột nhập vào nhà khi đang cùng tuyển Anh dự World Cup. Nhóm trộm lấy đi số đồng hồ hàng hiệu trị giá hơn 300.000 bảng, buộc Sterling phải tức tốc bay về nước để trấn an gia đình. Sau đó, một tên trộm người Albania bị kết án hơn 11 năm tù vì liên quan đến vụ việc và 32 vụ trộm khác tại miền Nam nước Anh.

Vào tháng 12/2021, đội trưởng Reece James cũng bị trộm đột nhập trong lúc đang thi đấu ở Champions League. Kẻ trộm lấy đi chiếc két chứa huy chương vô địch Champions League 2021 và huy chương Á quân Euro 2020.

Ít nhất hai cầu thủ Chelsea khác (giấu tên) cũng bị trộm đột nhập trong cùng thời gian. Sự cố càng cho thấy vấn đề an ninh trở thành nỗi lo thường trực không chỉ tại nhà riêng của các cầu thủ, mà ngay cả ở trung tâm huấn luyện vốn được bảo vệ nghiêm ngặt.