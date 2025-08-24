Con trai Rooney tỏa sáng

Kai, con trai của Wayne Rooney, ghi bàn đầu tiên cho đội U18 MU trong chiến thắng 5-0 trước U18 Middlesbrough tại giải U18 Premier League hôm 23/8.

Kai Rooney ghi bàn ở đội U18 MU.

Kai thể hiện kỹ năng ấn tượng khi vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương và ghi bàn nhờ một cú sút chạm người đối thủ đi vào lưới. Đây là một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của Kai, khi con trai của Rooney được trao cơ hội thi đấu cho đội U18 dù mới 15 tuổi.

Với bàn thắng này, Kai sẽ hy vọng tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình trong mùa giải khi U18 MU sẽ đối đầu với U18 Brighton trong khuôn khổ Premier League Cup vào giữa tuần tới.

Kai có thể chơi tốt ở nhiều vị trí, từ tiền đạo cánh cho đến trung phong. Cậu cho thấy tiềm năng lớn khi gia nhập học viện MU vào năm 11 tuổi. Sự thăng tiến của Kai khiến dư luận chú ý. Cậu đi lên bằng thực lực thay vì dựa vào danh tiếng của người bố là huyền thoại ở Old Trafford.

Trước khi được triệu tập lên đội U18 MU, Kai là ngôi sao của đội U16. Con trai Rooney gây tiếng vang nhờ lối chơi chững chạc và nhạy bén trong khung thành. Tuy nhiên, U16 MU đã không thể giành chức vô địch tại Super Cup NI hồi đầu tháng 8 khi thua U16 Southampton 0-1 trong trận chung kết.

Trong một lần chia sẻ về con trai, Rooney từng nói: “Nó chỉ biết mỗi chơi bóng vì đó là điều nó luôn thích làm. Đặt kỳ vọng quá nhiều lên Kai là điều không công bằng, khi nó mới chỉ 15 tuổi. Nhưng Kai vượt qua áp lực từ việc mang họ Rooney rất tốt".

