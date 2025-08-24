Arteta khẳng định Eze yêu Arsenal

Rạng sáng 24/8 (giờ Hà Nội), sau trận thắng Leeds United, HLV Mikel Arteta khẳng định Ebirechi Eze đã gọi cho ông để hỏi về cơ hội đến Emirates của mình.

Eze được HLV Arteta khẳng định tình yêu của anh với Arsenal.

Ở buổi phỏng vấn sau chiến thắng 5-0 của Arsenal, phóng viên hỏi Arteta rằng có phải Eze đã gọi cho ông để xác nhận cơ hội thi đấu cho “Pháo thủ” hay không. HLV người Tây Ban Nha trả lời: “Nó cho thấy anh ấy yêu đội bóng này thế nào”. Ông cũng gửi gắm mong muốn Eze sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại đội bóng mới.

Ngay trước trận đấu với Leeds, trang chủ của Arsenal công bố Eze là số 10 mới của đội. Anh cũng ra mắt khán giả sân nhà trước khi trận đấu bắt đầu.

Đáng chú ý, nhiều CĐV Tottenham Hospurs - đội kình địch với Arsenal, đã nghĩ Eze sẽ cập bến đội bóng họ yêu. Nhiều bên đưa tin cầu thủ người Anh đã đồng ý gia nhập Tottenham, cho đến khi có thông tin Havertz của Arsenal chấn thương.

Trong khi đó, Arsenal được cho là đã theo đuổi Eze trong hầu hết thời gian của kỳ chuyển nhượng hè. Tuy vậy, chấn thương dài hạn của Kai Havertz được cho là lý do khiến đội bóng đẩy nhanh tiến độ việc mua tiền vệ 27 tuổi.

Trên khán đài, Eze được chứng kiến trận thắng 5-0 của đội bóng mới trước Leeds ở vòng 2 Premier League. Jurrien Timber ghi hai bàn từ pha đá phạt góc. Saka ghi 1 bàn từ chân không thuận, trước khi rời sân vì chấn thương. Gyokeres, một tân binh khác của đội bóng, lập cú đúp ở trận đấu thứ 2.