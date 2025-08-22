Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tình trạng chấn thương của Havertz

  • Thứ sáu, 22/8/2025 17:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal đang nín thở chờ kết quả kiểm tra để xác định Kai Havertz có cần phẫu thuật đầu gối sau chấn thương gặp phải trong trận thắng MU 1-0 thuộc vòng đấu khai màn Premier League hôm 17/8.

Arsenal hy vọng Havertz không phải phẫu thuật.

Theo Bild, ngôi sao người Đức bị vấn đề sụn và mảnh xương lỏng trong khớp gối. Trong hai tuần tới, Havertz sẽ được tiến hành điều trị kết hợp tiêm thuốc. Đội ngũ y tế ở Arsenal sử dụng các biện pháp y học giúp khớp gối của Havertz phục hồi tự nhiên. Nếu khả quan, anh có thể tránh việc lên bàn mổ và không phải nghỉ dài hạn.

Mùa trước, cựu sao Chelsea từng nghỉ thi đấu phần lớn giai đoạn hai vì rách gân kheo trong chuyến tập huấn tại Dubai và chỉ kịp trở lại vào cuối mùa. Lần này, chấn thương mới tiếp tục khiến Havertz gặp khó trong việc khẳng định mình ở Emirates.

Vắng Havertz, HLV Mikel Arteta nhiều khả năng tiếp tục trao cơ hội cho tân binh Viktor Gyokeres ở trận gặp Leeds thuộc vòng 2 Premier League vào ngày 23/8. Trong khi đó, bản hợp đồng bom tấn sắp cập bến Emirates, Eberechi Eze, cũng chưa thể góp mặt.

Arsenal nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao 27 tuổi của Crystal Palace với giá 60 triệu bảng. Với sự xuất hiện của Eze cùng nỗi lo Havertz, Arsenal bước vào giai đoạn đầu của mùa giải với những biến động lớn về nhân sự.

Kể từ khi chuyển từ Chelsea đến Arsenal vào mùa hè 2023, cầu thủ người Đức đã ra sân 88 lần và ghi 29 bàn, được HLV Mikel Arteta xem như phương án chất lượng cho vị trí trung phong.

Thống kê gây choáng của HLV Arteta

Mikel Arteta chi hơn 1 tỷ euro trong thời gian dẫn dắt Arsenal, khiến áp lực giành danh hiệu lớn mùa này của HLV người Tây Ban Nha lớn hơn bao giờ hết.

13 giờ trước

7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

Arsenal, Roma lần lượt đón tân binh chất lượng trong những ngày cuối phiên chợ hè 2025.

29:1765 hôm qua

Ghế dự bị ở MU không thể chôn vùi Mainoo

Trận thua Arsenal khiến nhiều người hoang mang khi viên ngọc quý Carrington không được sử dụng. Nhưng đằng sau quyết định ấy là toan tính chiến thuật, chứ không phải dấu hiệu Mainoo bị gạt ra rìa.

32:1927 hôm qua

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.

Minh Nghi

Tình trạng Kai Havertz Ngoại hạng Anh Crystal Palace Kai Havertz chấn thương Arsenal

  • Crystal Palace

    Crystal Palace

    Crystal Palace là 1 câu lạc bộ bóng đá Anh ở phía nam London. Mùa giải 2012 - 2013, Palace vô địch giải Hạng nhất Anh, thăng hạng và lên chơi ở Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ được các công nhân thành lập vào năm 1905 tại Cung điện Thủy tinh ở London.

    • Thành lập: 1905
    • Biệt danh: Những chú đại bàng, Glaziers
    • Sân vận động: Selhurst Park

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý