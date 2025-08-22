Tình trạng chấn thương của Havertz

Arsenal đang nín thở chờ kết quả kiểm tra để xác định Kai Havertz có cần phẫu thuật đầu gối sau chấn thương gặp phải trong trận thắng MU 1-0 thuộc vòng đấu khai màn Premier League hôm 17/8.

Arsenal hy vọng Havertz không phải phẫu thuật.

Theo Bild, ngôi sao người Đức bị vấn đề sụn và mảnh xương lỏng trong khớp gối. Trong hai tuần tới, Havertz sẽ được tiến hành điều trị kết hợp tiêm thuốc. Đội ngũ y tế ở Arsenal sử dụng các biện pháp y học giúp khớp gối của Havertz phục hồi tự nhiên. Nếu khả quan, anh có thể tránh việc lên bàn mổ và không phải nghỉ dài hạn.

Mùa trước, cựu sao Chelsea từng nghỉ thi đấu phần lớn giai đoạn hai vì rách gân kheo trong chuyến tập huấn tại Dubai và chỉ kịp trở lại vào cuối mùa. Lần này, chấn thương mới tiếp tục khiến Havertz gặp khó trong việc khẳng định mình ở Emirates.

Vắng Havertz, HLV Mikel Arteta nhiều khả năng tiếp tục trao cơ hội cho tân binh Viktor Gyokeres ở trận gặp Leeds thuộc vòng 2 Premier League vào ngày 23/8. Trong khi đó, bản hợp đồng bom tấn sắp cập bến Emirates, Eberechi Eze, cũng chưa thể góp mặt.

Arsenal nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ ngôi sao 27 tuổi của Crystal Palace với giá 60 triệu bảng. Với sự xuất hiện của Eze cùng nỗi lo Havertz, Arsenal bước vào giai đoạn đầu của mùa giải với những biến động lớn về nhân sự.

Kể từ khi chuyển từ Chelsea đến Arsenal vào mùa hè 2023, cầu thủ người Đức đã ra sân 88 lần và ghi 29 bàn, được HLV Mikel Arteta xem như phương án chất lượng cho vị trí trung phong.