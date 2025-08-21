Ghế dự bị ở MU không thể chôn vùi Mainoo

Trận thua Arsenal khiến nhiều người hoang mang khi viên ngọc quý Carrington không được sử dụng. Nhưng đằng sau quyết định ấy là toan tính chiến thuật, chứ không phải dấu hiệu Mainoo bị gạt ra rìa.

Mainoo vẫn là viên ngọc quý của MU.

Một vòng đấu mở màn, một thất bại 0-1 trước Arsenal, và Kobbie Mainoo ngồi dự bị suốt 90 phút. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để dấy lên những lo lắng từ một bộ phận người hâm mộ Manchester United: liệu viên ngọc quý của học viện có bị lãng quên dưới triều đại Ruben Amorim?

Nhưng nếu nhìn nhận cẩn trọng và phân tích kỹ bức tranh chiến thuật, đây hoàn toàn không phải là tín hiệu báo động.

Sự lựa chọn chiến thuật, không phải sự thờ ơ

Trong trận thua Arsenal, Amorim xuất phát với cặp Bruno Fernandes – Casemiro ở trục giữa. Khi Casemiro xuống sức, ông chọn Manuel Ugarte thay thế ở phút 65. Điều đó khiến Mainoo không có cơ hội ra sân, nhưng lý do rất rõ ràng: Ugarte có bộ kỹ năng phòng ngự, tranh chấp và che chắn khu trung tuyến, phù hợp hơn để đối phó sức ép từ Arsenal. Mainoo đơn giản không phải “mảnh ghép” hợp lý ở tình huống đó.

Đáng chú ý, trong loạt trận giao hữu hè, Mainoo được đá chính hai lần, đều bên cạnh Ugarte. Khi Fernandes được đẩy lên đá số 10, Mainoo trở thành lựa chọn ở vai trò tiền vệ kiến thiết thấp. Nói cách khác, Amorim thử nghiệm nhiều phương án và vẫn dành chỗ cho Mainoo trong bức tranh chung.

Kể từ khi cập bến Old Trafford, Amorim “táy máy” khá nhiều với vị trí của Mainoo. Nhưng trong chuyến du đấu Mỹ, ông công khai quan điểm: “Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vai trò, nhưng vị trí tốt nhất là nơi được chạm bóng nhiều, luôn gần quả bóng”.

Câu nói ấy giải mã rất nhiều điều. Amorim không coi Mainoo là mẫu “tiền vệ con thoi” thuần di chuyển, mà là người điều tiết, kiểm soát nhịp độ. Điều đó đồng nghĩa anh sẽ cạnh tranh trực tiếp với Fernandes cho vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Ở hướng còn lại, Casemiro và Ugarte cạnh tranh nhau cho vị trí “mỏ neo”.

Ruben Amorim đang rất cẩn trọng trong việc sử dụng Mainoo.

Đây là một định hình rõ ràng, có thể giúp Mainoo phát triển đúng hướng. Anh không phải “kép phụ vạn năng” bị kéo từ vai trò này sang vai trò khác, mà được đặt đúng vào vị trí cần phát huy khả năng chuyền bóng, thoát pressing và xử lý trong phạm vi hẹp.

Mainoo mới 20 tuổi, rõ ràng chưa thể hoàn thiện. Được thi đấu liên tục từ sớm đôi khi lại phản tác dụng, khiến cầu thủ dễ quá tải hoặc mắc sai lầm khó gượng dậy. Amorim, với triết lý đề cao sự kỷ luật và phát triển từng bước, dường như muốn quản lý khôn ngoan hơn: không vội vàng, không ép buộc.

Việc không ra sân ở trận mở màn, do đó, không thể coi là dấu hiệu “bỏ rơi”. Bằng chứng là HLV người Bồ Đào Nha luôn nhắc đến Mainoo với sự kỳ vọng: ông khen tài năng, khẳng định tiềm năng, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra điểm cần cải thiện – tốc độ xử lý và nhịp độ. Đó là cách Amorim tạo áp lực tích cực cho học trò, vừa động viên, vừa đặt chuẩn mực.

Hành trình dài, cơ hội còn nhiều

Nếu tới tháng 11, Mainoo vẫn chỉ quanh quẩn ghế dự bị, khi đó nỗi lo sẽ có cơ sở. Nhưng ở thời điểm này, mọi thứ còn quá sớm. Man United mùa này vẫn chinh chiến ở Premier League, FA Cup và Carabao Cup. Dù lịch đấu không quá dày đặc như thời có cúp châu Âu, cơ hội xoay vòng cho Mainoo vẫn sẽ xuất hiện.

Quan trọng hơn, anh đã chứng minh năng lực trong mùa giải 2023/24: trận ra mắt tại Goodison Park đầy tự tin, bàn thắng quyết định ở chung kết FA Cup trước Man City. Những khoảnh khắc ấy là minh chứng hùng hồn rằng anh đủ sức tỏa sáng trên sân khấu lớn.

Mainoo không chỉ là tài năng trẻ, mà còn mang tính biểu tượng. Là “đứa con” của học viện Carrington.

Mainoo không chỉ là tài năng trẻ, mà còn mang tính biểu tượng. Là “đứa con” của học viện Carrington, anh đại diện cho niềm tin của cổ động viên vào truyền thống đào tạo trẻ – thứ mà Man United tự hào bao năm qua. Chính vì vậy, mọi quyết định liên quan đến Mainoo luôn được soi kỹ, và bất kỳ sự lãng quên nào cũng dễ bị đẩy thành tranh cãi.

Amorim hiểu điều đó. Ông không thể để viên ngọc quý bị mài mòn trên băng ghế dự bị. Nhưng cùng lúc, ông phải cân bằng: làm sao để Mainoo phát triển đúng tiến độ, không bị kỳ vọng quá tải đè nặng. Đây chính là bài toán mang tính bản lĩnh của một HLV trưởng – vừa bảo vệ cầu thủ trẻ, vừa giữ niềm tin cho khán giả.

Trận thua Arsenal mở màn mùa giải chỉ là bước khởi động, không phải phán quyết. Mainoo chưa ra sân, nhưng điều đó không đồng nghĩa Amorim gạt bỏ anh. Thay vào đó, có thể coi đây là bước chuẩn bị – thử nghiệm các cấu trúc, làm rõ vai trò, rồi dần trao cơ hội.

Nếu Mainoo thực sự có tiềm năng, anh sẽ tìm được chỗ đứng. Người hâm mộ nên nhớ: huyền thoại cũng từng bắt đầu từ những trận ngồi dự bị. Điều quan trọng là sự kiên nhẫn – của cả cầu thủ lẫn cổ động viên. Bởi nếu Amorim làm đúng, Mainoo không chỉ là tương lai, mà còn có thể trở thành hạt nhân của United ngay trong hiện tại.