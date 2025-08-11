MU vung 100 triệu bảng cho Baleba để làm gì

Khi đã có Kobbie Mainoo - “viên ngọc” được 10 Quả bóng Vàng tán dương - liệu thương vụ chiêu mộ Carlos Baleba với MU có thực sự cần thiết?

Carlos Baleba đang nằm trong tầm ngắm của MU.

Manchester United có mùa hè mua sắm đình đám: Matheus Cunha từ Wolves với giá 62,5 triệu bảng, Bryan Mbeumo từ Brentford trị giá 71 triệu bảng và Benjamin Sesko từ RB Leipzig với 76,5 triệu bảng. Hơn 210 triệu bảng được chi ra để củng cố hàng công - thứ vũ khí yếu nhất mùa trước, khi đội chỉ ghi được 44 bàn ở Premier League, thành tích tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ.

Nhưng có vẻ HLV Ruben Amorim và giới chủ INEOS vẫn chưa thỏa mãn. Cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm là Carlos Baleba, tiền vệ 21 tuổi của Brighton, người được định giá không dưới 100 triệu bảng. Một con số đủ khiến bất kỳ thương vụ nào trở thành đề tài tranh cãi.

Baleba có sức trẻ, nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi giàu năng lượng - thứ vốn quý trong môi trường khắc nghiệt của Premier League. Brighton, với thói quen bán người giá cao, sẽ không để viên ngọc châu Phi ra đi rẻ. Vấn đề là, MU có thực sự cần anh lúc này?

Bởi ở trung tâm hàng tiền vệ, họ đang sở hữu Kobbie Mainoo - mới 20 tuổi nhưng đã được xem là báu vật của Carrington. Mainoo từng xếp thứ ba tại Kopa Trophy năm ngoái, chỉ sau Lamine Yamal và Arda Guler. Danh hiệu này do hội đồng gồm 10 cựu Quả bóng Vàng bình chọn, những Michael Owen, Marco van Basten, Kaka, Andriy Shevchenko, Ruud Gullit, Pavel Nedved, Matthias Sammer, Jean-Pierre Papin, Igor Belanov và Gianni Rivera - những huyền thoại hiểu rõ thế nào là một tài năng thực thụ - đều đánh giá Mainoo trong nhóm ba cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

MU đang có Mainoo tiềm năng ở tuyến giữa.

Đúng là Mainoo vừa trải qua một mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương, bỏ lỡ cơ hội tiếp tục cạnh tranh Kopa Trophy. Nhưng tiềm năng của anh không mất đi. Trong mắt nhiều CĐV, đây mới là thời điểm để MU đặt trọn niềm tin, trao thêm thời gian và cơ hội cho cầu thủ “cây nhà lá vườn” tỏa sáng, thay vì dồn thêm hàng trăm triệu bảng cho một gương mặt khác ở cùng vị trí.

Hơn nữa, MU hiện chưa bán được nhiều cầu thủ để cân đối tài chính, ngoại trừ việc cho mượn Marcus Rashford sang Barcelona. Việc chi 100 triệu bảng cho Baleba trong bối cảnh đó sẽ tạo áp lực lớn không chỉ về ngân sách mà còn về chiến lược xây dựng đội hình: ai sẽ là người đá chính? Ai chấp nhận dự bị? Và liệu việc “mua thêm” có vô tình kìm hãm đà phát triển của Mainoo?

Tất nhiên, bóng đá hiện đại không cho phép sống bằng cảm tính. Baleba là một tài năng đáng để theo đuổi, và sự cạnh tranh trong nội bộ đôi khi lại là chất xúc tác cho sự tiến bộ. Nhưng với MU lúc này, khi họ dồn phần lớn hầu bao cho hàng công, ưu tiên nên là khai thác triệt để nguồn lực sẵn có, đặc biệt là những cầu thủ trẻ đã được kiểm chứng ở môi trường khắc nghiệt.

Câu hỏi cuối cùng vẫn dành cho Amorim: ông muốn xây dựng một MU dựa trên bản sắc và sự trưởng thành của Mainoo, hay tiếp tục bước vào vòng xoáy mua sắm, bất chấp rủi ro và áp lực? Trong bóng đá, một quyết định chuyển nhượng có thể thay đổi cả mùa giải - theo cả nghĩa tốt lẫn xấu. Và với Baleba, câu trả lời sẽ nói lên rất nhiều về con đường mà MU chọn để trở lại đỉnh cao.