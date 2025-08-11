Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu thủ môn MU khiến Liverpool ôm hận

  • Thứ hai, 11/8/2025 05:58 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đêm 10/8, Dean Henderson sắm vai người hùng với 2 tình huống cản luân lưu giúp Crystal Palace giành Siêu cúp Anh 2025.

Ở loạt luân lưu, Henderson chuẩn bị sẵn một chai nước có dán giấy ghi lại thói quen sút luân lưu của các cầu thủ Liverpool. Động thái của cựu thủ môn MU mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, khi cản được 2 cú đá của Alexis Mac Allister và Harvey Elliott.

Màn trình diễn chói sáng của Henderson giúp Crystal Palace đánh bại Liverpoool hùng mạnh với tỷ số 3-2 ở loạt luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong 90 phút.

Sieu cup Anh anh 1

Henderson "xem tài liệu" trước khi bắt luân lưu.

Thủ môn người Anh xứng đáng đi vào lịch sử đội bóng chủ sân Selhurts, khi góp công lớn vào 2 danh hiệu liên tiếp. Ở mùa trước, chính Henderson cản thành công quả phạt đền, giúp "Đại bàng xanh" đánh bại Man City để giành FA Cup, đồng thời là danh hiệu lớn đầu tiên của Crystal Palace kể từ khi thành lập.

Sang đến mùa này, Henderson tiếp tục tỏa sáng trước Liverpool và có cơ hội chứng tỏ bản thân ở Conference League. Với những gì đã thể hiện, cánh cửa lên tuyển Anh dự World Cup 2026 của cựu thủ thành Man Utd đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Liverpool lỡ hẹn với danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới. Dù vậy, đoàn quân của HLV Arne Slot vẫn mang đến cho CĐV những dấu hiệu tích cực, khi các tân binh như Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremy Frimpong cho thấy sự hòa nhập đáng kinh ngạc.

