Hojlund đổi thái độ

Rasmus Hojlund được cho là sẵn sàng chia tay MU sau khi Benjamin Sesko cập bến sân Old Trafford.

Theo talkSPORT, tiền đạo người Đan Mạch chấp nhận thực tế khó cạnh tranh suất đá chính dưới thời HLV Ruben Amorim. MU hiện đàm phán với Milan về thương vụ trị giá khoảng 40 triệu bảng, đồng nghĩa "Quỷ đỏ" có thể lỗ tới 32 triệu bảng so với số tiền 72 triệu bảng bỏ ra mua anh từ Atalanta vào tháng 8/2023.

Trước đó, Hojlund từng khẳng định muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình. Nhưng với việc Sesko được chào đón nồng nhiệt tại Old Trafford, cộng thêm MU chi gần 200 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè này để nâng cấp hàng công, Hojlund dần thay đổi quan điểm.

Kể từ khi đến Manchester, Hojlund ra sân 95 trận, ghi 26 bàn nhưng chưa bao giờ thực sự bùng nổ. Sự xuất hiện của Sesko khiến cơ hội ra sân của Hojlund hẹp dần. Bằng chứng rõ nhất là ở trận giao hữu với Fiorentina, anh là cầu thủ đội một duy nhất không được tung vào sân, trong khi Amorim thử nghiệm Mason Mount đá "số 9 ảo".

Nếu sang Milan, đây sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của tiền đạo 22 tuổi. Đại diện Serie A sẽ chi trả toàn bộ lương của Hojlund trong thời gian mượn, kèm khả năng kích hoạt điều khoản mua đứt.

Mùa trước, Hojlund chỉ ghi được 10 bàn cho MU, trong đó có 4 bàn ở Premier League.