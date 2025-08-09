Hojlund đẩy MU vào thế khó

Rasmus Hojlund kiên quyết bám trụ lại sân Old Trafford dù khả năng cao không còn được ưu tiên đá chính sau khi MU chiêu mộ tân binh Benjamin Sesko.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, "Quỷ đỏ" sẵn sàng cho mượn chân sút 22 tuổi để giải phóng quỹ lương, đồng thời chấp nhận điều khoản mua đứt từ đại diện Serie A. Tuy nhiên, cầu thủ người Đan Mạch lại không mặn mà ra đi.

Truyền thông Italy khẳng định AC Milan thống nhất mức phí mượn 6 triệu euro và đang thương thảo điều khoản mua đứt trị giá 40 triệu euro với MU. Đội bóng áo đỏ đen muốn phía đối tác chi trả toàn bộ mức lương 4 triệu euro/năm của Hojlund. Tuy nhiên, Milan chưa đàm phán trực tiếp với cầu thủ và người đại diện, đồng nghĩa khả năng thuyết phục anh là dấu hỏi lớn.

Kể từ khi gia nhập MU từ Atalanta mùa hè 2023 với giá khoảng 80 triệu euro, Hojlund chưa đáp ứng kỳ vọng. Anh chỉ ghi 4 bàn ở Premier League mùa trước, phong độ thất thường và chịu nhiều áp lực. Việc MU chi 85 triệu euro mua Sesko gần như khép lại cơ hội đá chính của Hojlund.

Khó khăn cho Milan là họ không dự cúp châu Âu mùa tới, đồng nghĩa Hojlund sẽ chỉ được chơi Serie A và Coppa Italy nếu đồng ý chia tay sân Old Trafford. Với MU, việc để anh ra đi giúp giải phóng quỹ lương và tinh gọn đội hình, tạo khoảng trống cho các tân binh.

Thế nhưng, sự kiên quyết của Hojlund khiến thương vụ rơi vào bế tắc khi kỳ chuyển nhượng hè sắp khép lại. Bản thân tiền đạo này tuyên bố: "Tôi muốn ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình bất kể chuyện gì xảy ra".