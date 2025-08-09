Lộ bến đỗ mới của Hojlund

AC Milan thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với tiền đạo Rasmus Hojlund của Manchester United.

Hojlund không muốn rời MU.

Theo BBC, Milan sẵn sàng trả 4 triệu euro để hỏi mượn Hojlund, kèm theo tùy chọn mua đứt vào mùa hè năm sau với giá 40 triệu euro. MU chưa đáp trả đề nghị này. Trước đó, "Quỷ đỏ" muốn bán đứt Hojlund thay vì để anh rời đi theo dạng cho mượn.

Sau khi trở về từ chuyến du đấu tại Mỹ, Hojlund luôn bày tỏ khát khao tiếp tục ở lại MU để cạnh tranh suất đá chính. Tiền đạo người Đan Mạch sẵn sàng cạnh tranh cùng tân binh Benjamin Sesko cho suất đá chính tại sân Old Trafford.

Chia sẻ sau khi ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của MU trước Bournemouth hôm 31/7, Hojlund khẳng định: "Điều quan trọng nhất với tôi là tiếp tục nỗ lực, giữ tập trung và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Kế hoạch của tôi là ở lại và chiến đấu cho vị trí của mình, bất kể hoàn cảnh nào."

Cuối tuần trước, BBC cũng đưa tin MU sẵn sàng bán Hojlund với mức phí 30 triệu bảng, thấp hơn nhiều con số 72 triệu bảng mà đội chi ra để đem anh về từ Atalanta.

Mùa trước, Hojlund chỉ ghi được 10 bàn cho MU, trong đó có 4 bàn ở Premier League. Với tình hình hiện tại, tương lai của anh tại Old Trafford đang trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.

