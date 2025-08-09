PSG ‘thanh trừng’ ba sao Tây Ban Nha

Kỳ chuyển nhượng hè tại Paris Saint-Germain đang nóng lên từng ngày, và ba cái tên Marco Asensio, Carlos Soler cùng Arnau Tenas gần như chắc chắn phải rời thủ đô nước Pháp sau khi HLV Luis Enrique gạch họ khỏi kế hoạch mùa giải mới.

Sau nhiều tuần im ắng, PSG liên tiếp chốt hai tân binh - thủ môn Lucas Chevalier (Lille) và trung vệ Illia Zabarnyi (Bournemouth). Song song với việc bổ sung lực lượng, đội bóng chủ sân Parc des Princes phải “giải phóng” quỹ lương, mà bộ ba người Tây Ban Nha chính là những gương mặt đầu tiên bị đưa vào diện thanh lý.

Gia nhập PSG cách đây hai năm, Marco Asensio từng là quân bài chủ lực đầu mùa trước. Nhưng từ tháng 11, anh dần mất vị trí và được Enrique khuyên tìm bến đỗ mới. Bản hợp đồng cho mượn tại Aston Villa giúp anh lấy lại phong độ và thu hút sự quan tâm từ nhiều CLB, đặc biệt tại Premier League. Hồi tháng 7, Asensio suýt gia nhập Fenerbahçe, nhưng khúc mắc tài chính cùng mức lương 6,2 triệu euro/năm khiến thương vụ đổ vỡ.

Tương tự Asensio, Carlos Soler phải xuống tập cùng đội dự bị suốt hai tuần qua. West Ham từng là điểm đến giúp anh tích lũy kinh nghiệm ở Ngoại hạng Anh, song khả năng trở lại La Liga đang được tính tới. HLV Marcelino - người từng phát huy tối đa tiềm năng của Soler - được nhắc tên, nhưng đàm phán giữa các bên vẫn bế tắc.

Với Arnau Tenas, hy vọng vốn đã nhỏ nay gần như tắt lịm khi PSG đưa về Chevalier. Thủ môn trưởng thành từ lò La Masia này chỉ được bắt đúng 1 trận mùa trước, dù được Enrique khen ngợi và đánh giá cao trong phòng thay đồ. Sau khi cùng tuyển Olympic Tây Ban Nha vô địch năm ngoái, Tenas nhận được sự quan tâm từ cả La Liga lẫn Premier League.

PSG đang bước vào những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng với áp lực hoàn thiện đội hình và cân đối quỹ lương. Trừ khi có bất ngờ lớn, Asensio, Soler và Tenas sẽ phải tìm bến đỗ mới, khép lại hành trình ngắn ngủi và không mấy trọn vẹn tại Parc des Princes.