Sesko kết hợp thế nào với Cunha, Mbeumo?

Để giải quyết bài toán hàng công, MU đặt cược hơn 200 triệu bảng vào tam tấu tấn công mới Sesko - Cunha - Mbeumo với hy vọng tìm lại vị thế của ứng cử viên vô địch.

Bộ 3 hứa hẹn giúp hàng công MU "lột xác".

Sau mùa giải 2024/25 đáng quên với hàng công tệ nhất lịch sử câu lạc bộ tại Premier League, MU hành động quyết liệt. Huấn luyện viên Ruben Amorim hoàn tất cuộc tái thiết trị giá hơn 200 triệu bảng với 3 tân binh Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, mang theo kỳ vọng khổng lồ về việc khôi phục sức mạnh của "Quỷ đỏ".

Đây là canh bạc táo bạo nhưng cần thiết sau khi đội chủ sân Old Trafford chỉ ghi được 44 bàn thắng ở mùa giải trước, thành tích thấp nhất trong 33 năm dự giải đấu cao nhất nước Anh.Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất không nằm ở giá trị của các bản hợp đồng, mà là liệu bộ ba tài năng này có thể kết hợp thành một cỗ máy tấn công vận hành trơn tru hay không.

Về mặt lý thuyết, sự phân bổ vị trí của Cunha-Sesko-Mbeumo khá lý tưởng. Mbeumo quán xuyến hành lang phải, Cunha quen thuộc với vai trò tấn công từ cánh trái, trong khi Sesko là một "số 9" cắm điển hình. Cách sắp xếp này giúp họ tránh "giẫm chân" lên nhau trong hệ thống chiến thuật.

Cả Cunha và Mbeumo đều là mẫu cầu thủ tấn công hiện đại, nổi bật với khả năng kéo và tịnh tiến bóng - hai thứ mà MU thiếu hụt trầm trọng. Kinh nghiệm của Cunha khi chơi như một số 10 lệch trái trong sơ đồ 3-4-2-1 tại Wolves là lợi thế, bởi đây cũng là hệ thống mà HLV Amorim xây dựng tại Old Trafford.

Sesko được kỳ vọng phối hợp ăn ý với Cunha và Mbeumo.

Thách thức thực sự nằm ở việc dung hòa phong cách của 3 tân binh. Mbeumo từng thăng hoa ở Brentford khi đá cặp với một tiền đạo giỏi di chuyển không bóng để tạo khoảng trống. Ngược lại, Cunha lại ưa thích một đối tác có khả năng làm tường, nhả bóng cho anh từ tuyến hai băng lên.

May mắn cho Amorim, Sesko sở hữu bộ kỹ năng đa dạng để đáp ứng cả hai yêu cầu. Tiền đạo người Slovenia là một sát thủ trong vòng cấm và có khả năng lùi sâu để liên kết lối chơi.

So với Rasmus Hojlund, Sesko (cao 1,96 m) mang đến sự vượt trội về không chiến và khả năng "giữ bóng sống" trong các tình huống phản công hoặc chuyền dài, một miếng đánh quan trọng trong hệ thống của Amorim.

Dù chưa từng thi đấu cùng nhau, việc Cunha-Sesko-Mbeumo đều ghi hơn 10 bàn ở mùa giải trước là nền tảng vững chắc để xây dựng sự ăn ý. Nếu HLV Amorim có thể gắn kết 3 cá tính này thành một khối thống nhất, hàng công trị giá hơn 200 triệu bảng có thể đưa MU trở lại vị thế của một ứng cử viên vô địch.

Tuy nhiên, nếu thất bại, đây sẽ là một trong những cuộc đầu tư đắt giá và đáng thất vọng nhất lịch sử câu lạc bộ.