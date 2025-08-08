Sesko đổi đời khi sang MU

MU đồng ý trả mức lương 160.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm dành cho tiền đạo Benjamin Sesko.

Sesko có thể chạm mốc thu nhập 200.000 bảng/tuần nếu giúp MU giành vé dự Champions League.

Hè 2025, "Quỷ đỏ" nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng công cho huấn luyện viên Ruben Amorim. Sau khi chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, MU tiếp tục hoàn tất thương vụ Sesko.

Theo truyền thông Slovenia, Sesko ký hợp đồng 5 năm với MU, có thời hạn đến năm 2030, và nhận mức lương 160.000 bảng/tuần, tương đương khoảng 8 triệu bảng mỗi năm. Con số này bằng với bộ đôi tân binh Mbeumo và Cunha, cũng như Luke Shaw và Harry Maguire.

Bên cạnh thu nhập cơ bản, Sesko còn được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt, bao gồm điều khoản tăng lương 25% nếu MU giành quyền tham dự Champions League. Khi ấy, mức lương của anh sẽ được nâng lên thành 200.000 bảng/tuần. Hiện RB Leipzig chỉ trả cho Sesko chưa tới 100.000 bảng/tuần.

Cầu thủ 22 tuổi sớm đặt chân tới Anh và dự kiến hoàn thành kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng hôm nay (8/8). MU lên kế hoạch công bố Sesko trước người hâm mộ tại Old Trafford vào chiều thứ bảy (9/8), trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải gặp Fiorentina.

Đội chủ sân Old Trafford sẽ tập trung cho trận đấu mở màn Premier League tiếp đón Arsenal trên sân nhà vào ngày 17/8. Khi ấy, Sesko khả năng cao có thể đá trận ra mắt đội bóng mới.