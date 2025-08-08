Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Sesko đổi đời khi sang MU

  • Thứ sáu, 8/8/2025 09:50 (GMT+7)
  • 52 phút trước

MU đồng ý trả mức lương 160.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng có thời hạn 5 năm dành cho tiền đạo Benjamin Sesko.

Sesko có thể chạm mốc thu nhập 200.000 bảng/tuần nếu giúp MU giành vé dự Champions League.

Hè 2025, "Quỷ đỏ" nỗ lực tăng cường sức mạnh hàng công cho huấn luyện viên Ruben Amorim. Sau khi chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, MU tiếp tục hoàn tất thương vụ Sesko.

Theo truyền thông Slovenia, Sesko ký hợp đồng 5 năm với MU, có thời hạn đến năm 2030, và nhận mức lương 160.000 bảng/tuần, tương đương khoảng 8 triệu bảng mỗi năm. Con số này bằng với bộ đôi tân binh Mbeumo và Cunha, cũng như Luke Shaw và Harry Maguire.

Bên cạnh thu nhập cơ bản, Sesko còn được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt, bao gồm điều khoản tăng lương 25% nếu MU giành quyền tham dự Champions League. Khi ấy, mức lương của anh sẽ được nâng lên thành 200.000 bảng/tuần. Hiện RB Leipzig chỉ trả cho Sesko chưa tới 100.000 bảng/tuần.

Cầu thủ 22 tuổi sớm đặt chân tới Anh và dự kiến hoàn thành kiểm tra y tế trước khi chính thức ký hợp đồng hôm nay (8/8). MU lên kế hoạch công bố Sesko trước người hâm mộ tại Old Trafford vào chiều thứ bảy (9/8), trong trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải gặp Fiorentina.

Đội chủ sân Old Trafford sẽ tập trung cho trận đấu mở màn Premier League tiếp đón Arsenal trên sân nhà vào ngày 17/8. Khi ấy, Sesko khả năng cao có thể đá trận ra mắt đội bóng mới.

MU nhìn thấy Mbappe trong hình bóng Sesko

Có những bản hợp đồng mang tính biểu tượng, và cũng có những thương vụ gợi mở câu hỏi: liệu đây là canh bạc hay nước cờ chiến lược?

3 giờ trước

Toàn cảnh chiến thắng của MU trước Newcastle trong vụ Sesko

Manchester United cuối cùng cũng đã kết thúc một trong những thương vụ rùm beng nhất mùa hè 2025 với chiến thắng trước Newcastle để sở hữu Benjamin Sesko - tiền đạo trẻ được săn đón bậc nhất châu Âu.

4 giờ trước

Phản ứng của Hojlund khi MU chiêu mộ Sesko

Ngay khi thông tin Benjamin Sesko sắp ký hợp đồng với MU được lan truyền, Rasmus Hojlund để lộ cảm xúc thật trước viễn cảnh bị thay thế trên hàng công.

4 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Lương của Benjamin Sesko Ngoại hạng Anh Lương MU Benjamin Sesko

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý