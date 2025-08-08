Sesko gây tranh cãi khi nhận xét Haaland

Tiền đạo Benjamin Sesko có những phát biểu về việc so sánh anh với ngôi sao của Manchester City, Erling Haaland.

Sesko chuẩn bị tái ngộ Haaland ở Premier League. Ảnh: Reuters.

Cả hai cầu thủ đều có xuất phát điểm tương tự khi gia nhập RB Salzburg vào năm 2019, sau đó làm nên tên tuổi tại Bundesliga. Hiện tại, Sesko chuẩn bị gia nhập MU và có cơ hội chạm trán trực tiếp với Haaland ở derby Manchester.

Quay trở lại năm 2022, khi được hỏi về việc so sánh bản thân với Haaland, Sesko nói: "Các đồng đội của tôi ở câu lạc bộ nói rằng tôi và Haaland rất giống nhau, đặc biệt là về tốc độ. Phần lớn họ thậm chí còn nói rằng tôi giỏi hơn Haaland".

Phát biểu này gây ra nhiều tranh cãi, khi rơi vào thời điểm Haaland đang thể hiện phong độ bùng nổ tại Premier League và dần khẳng định tên tuổi tại châu Âu.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Telegraph, Sesko làm rõ lại nhận xét này. Anh cho biết không thích sự so sánh và chỉ muốn tập trung vào việc hoàn thiện bản thân.

"Tôi đã nói một lần, nhưng có vẻ như mọi người nghĩ tôi đang nói bản thân tốt hơn Haaland", Sesko chia sẻ. "Không dễ để so sánh với một trong những cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại".

Mùa trước, Sesko ghi được 21 bàn và có 6 pha kiến tạo cho RB Leipzig trên tất cả đấu trường, nhưng không đủ để giúp đội bóng này giành quyền tham dự cúp châu Âu. Trong khi đó, Haaland vượt trội với 34 bàn trên mọi đấu trường.

