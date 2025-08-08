Tiếc cho Nunez

Không phải cầu thủ tệ, nhưng Nunez chưa bao giờ là mảnh ghép chuẩn xác trong hệ thống của Liverpool. Và khi Klopp lẫn Slot đều không còn kiên nhẫn, cuộc chia tay là điều tất yếu.

Darwin Nunez đến Liverpool không chỉ mang theo kỳ vọng của một bản hợp đồng kỷ lục, mà còn gánh trên vai trách nhiệm khỏa lấp khoảng trống mà Sadio Mane để lại. Nhưng rốt cuộc, ba mùa giải tại Anfield của tiền đạo người Uruguay khép lại bằng một lời chia tay mang dư vị tiếc nuối, hơn là thành công.

Nunez có giỏi không?

Ở khía cạnh thống kê, Nunez không hoàn toàn thất bại. Anh ra sân 111 trận, ghi 40 bàn, giành một danh hiệu Premier League - thành tích không hề tệ với một cầu thủ bị xem là “chưa hoàn thiện”.

Nhưng ở Anfield, nơi từng chứng kiến sự hoàn mỹ của bộ ba Salah - Firmino - Mane, tiêu chuẩn dành cho tiền đạo không chỉ nằm ở số bàn thắng. Mà quan trọng hơn, là sự ăn khớp với hệ thống, là cảm giác tin tưởng tuyệt đối mà anh truyền cho đồng đội và khán giả. Nunez, tiếc thay, chưa bao giờ đạt tới điều đó.

Từ những ngày đầu tiên, mọi thứ đã không suôn sẻ. Được Klopp chọn thay vì Alexander Isak, Nunez bước vào đội hình Liverpool trong giai đoạn chuyển giao, khi Michael Edwards - "bộ não" của phòng phân tích dữ liệu - bắt đầu nghỉ phép.

Việc chi 64 triệu bảng (kèm 21 triệu biến phí) để đưa một tiền đạo "thô ráp" về từ Benfica, không khỏi khiến nhiều người đặt câu hỏi: đây là quyết định dựa trên dữ liệu hay đơn thuần là cảm hứng của HLV?

Quả thật, Nunez là một tiền đạo giàu tốc độ, mạnh về thể chất và luôn chơi bóng với tinh thần bản năng - điều từng khiến anh bùng nổ tại Benfica. Nhưng ở Liverpool, nơi pressing cần được đồng bộ, từng bước chạy phải có lý do, từng pha di chuyển cần sự phối hợp nhịp nhàng, thì sự bản năng ấy nhiều khi trở thành gánh nặng.

Việc Nunez phải học “kịch bản” pressing từ con số 0 không chỉ nói lên sự khác biệt về môi trường, mà còn bộc lộ rõ rằng anh không phải “sản phẩm phù hợp” cho hệ thống của Klopp.

Nunez sắp rời Liverpool để sang Saudi Arabia.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những khoảnh khắc chói sáng mà Nunez mang lại. Bàn thắng vào lưới Man City ở Community Shield 2022. Cú đúp phút chót vào lưới Newcastle, giúp Liverpool ngược dòng kịch tính. Hay cú volley lạnh lùng vào lưới Brentford trong cuộc đua vô địch.

Những giây phút ấy gợi mở một viễn cảnh mà người hâm mộ luôn hy vọng: rằng Nunez sẽ “nở hoa”, trở thành một tiền đạo lớn. Nhưng rồi sau mỗi khoảnh khắc thăng hoa là một chuỗi trận im lặng, vô duyên và đôi khi… ngớ ngẩn.

Một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất về Nunez không phải là pha ăn mừng bàn thắng, mà là… ánh mắt bất lực khi bóng bật ra từ xà ngang - thứ mà anh sút trúng tới 12 lần chỉ trong nửa mùa. Hay việc bị bắt việt vị tới 33 lần trong một mùa - nhiều nhất Premier League 2023/24. Với Klopp, người luôn đề cao kỷ luật và hiệu quả, thì đó là những chi tiết không thể bỏ qua.

Hệ quả

Thực tế, sự hiện diện của Cody Gakpo từ tháng 1/2023 chính là lời cảnh báo. Gakpo - thông minh, điềm tĩnh, hiểu chiến thuật - nhanh chóng trở thành hình mẫu của “Liverpool 2.0”, trong khi Nunez ngày càng trượt dần khỏi vòng xoay niềm tin.

Đến thời điểm Arne Slot tiếp quản, vị trí của Nunez càng mờ nhạt hơn. Slot không che giấu thất vọng khi đề cập đến thái độ thiếu cam kết của tiền đạo người Uruguay, và thẳng thắn thừa nhận ông cần một “số 9” lạnh lùng hơn trước khung thành.

Nunez, suy cho cùng, không phải cầu thủ kém tài.

Nunez, suy cho cùng, không phải cầu thủ kém tài. Nhưng anh là minh chứng cho một nghịch lý bóng đá hiện đại: một bản hợp đồng đắt giá, giàu tiềm năng, có thể thất bại không vì kém cỏi, mà vì không phù hợp. Giống như Stan Collymore, Djibril Cissé ngày nào - những tiền đạo xuất sắc ở môi trường cũ, nhưng lại không thể hòa mình vào cấu trúc chơi bóng tại Liverpool.

Với các CĐV “The Kop”, Nunez có thể không phải huyền thoại, nhưng chắc chắn là một biểu tượng cảm xúc. Họ yêu sự hoang dã của anh, bao dung với những cú sút lên trời, và vẫn hát vang tên anh dù số phút thi đấu ít dần đi. Vì trong sâu thẳm, họ muốn tin rằng một ngày nào đó, sự điên rồ ấy sẽ dẫn đến điều gì đó kỳ diệu.

Đáng tiếc, giấc mơ ấy đã kết thúc. Nunez sẽ sang Al-Hilal, khởi đầu một chương mới. Còn với Liverpool, hành trình tìm kiếm một số 9 thực sự phù hợp lại tiếp tục. Nhưng khi nhắc về thời kỳ quá độ hậu Mane, sẽ luôn có cái tên Darwin Nunez - người nghệ sĩ siêu thực trong phòng triển lãm mang tên Anfield.