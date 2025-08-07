Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nunez đối mặt luật gắt tại Saudi Arabia

  • Thứ năm, 7/8/2025 18:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Darwin Nunez chuẩn bị rời Liverpool để gia nhập Al Hilal với mức phí 46,2 triệu bảng. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức chuyên môn, tiền đạo người Uruguay còn đối mặt với rào cản pháp lý tại Saudi Arabia liên quan đến đời sống cá nhân.

Nunez sắp rời Liverpool.

Liverpool đang đẩy mạnh hoạt động chuyển nhượng mùa hè với những cái tên như Marc Guehi và Alexander Isak được nhắm đến. Trong khi chờ tân binh cập bến, đội chủ sân Anfield cũng đẩy nhanh tiến độ thanh lý lực lượng. Cái tên sắp chia tay tiếp theo là Darwin Nunez.

Theo The Athletic, Liverpool đồng ý bán Nunez cho Al Hilal với mức phí 46,2 triệu bảng - thấp hơn đáng kể so với đề nghị 70 triệu bảng từng bị từ chối hồi tháng 1. Dù thua lỗ so với mức giá 64 triệu bảng bỏ ra năm 2022, Liverpool vẫn quyết định dứt điểm thương vụ khi cầu thủ người Uruguay không đáp ứng kỳ vọng: chỉ ghi 40 bàn sau 143 trận.

Thương vụ này không chỉ đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Nunez, mà còn kéo theo một rào cản cá nhân đáng chú ý. Tại Saudi Arabia, luật pháp cấm các cặp đôi không kết hôn sống chung - một quy định từng chỉ được “bỏ qua” cho Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina.

Hiện Nunez sống cùng bạn gái lâu năm và hai con. Nếu không kết hôn chính thức, anh có thể phải sống một mình tại Saudi Arabia, hoặc tìm cách “lách luật” như Ronaldo. Dù giới chức nước này gần đây không còn xử lý nghiêm khắc các trường hợp người nước ngoài sống chung không hôn thú, vấn đề pháp lý và hình ảnh vẫn là điều Nunez và Al Hilal cần cân nhắc.

Tính đến ngày 6/8, Nunez là cầu thủ thứ 10 rời Liverpool trong mùa hè 2025. Cùng với đó, việc chiêu mộ Isak đang được xem là sự thay thế trực tiếp cho chân sút người Uruguay - người từng được kỳ vọng kế thừa vai trò của Roberto Firmino nhưng không thể bứt phá trong màu áo “The Kop”.

