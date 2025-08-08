CĐV MU mở chiến dịch gây quỹ để chiêu mộ Baleba

Cơn khát tiền vệ trung tâm tại Manchester United đang lên tới đỉnh điểm, tới mức một cổ động viên đã mở hẳn trang GoFundMe nhằm huy động… 120 triệu bảng để đưa Carlos Baleba về Old Trafford.

Baleba đang nằm trong tầm ngắm của MU.

Theo The Athletic, MU tiếp cận Brighton để tìm hiểu khả năng chiêu mộ Baleba. Tuy nhiên, thương vụ này không hề đơn giản khi đội chủ sân Amex được cho là chỉ chịu ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đủ 87-100 triệu bảng. Cầu thủ người Cameroon vẫn còn 3 năm hợp đồng và vừa trải qua mùa giải ấn tượng: 34 trận Premier League, 3 bàn thắng, hàng loạt thống kê nổi bật ở khả năng tắc bóng, chặn bóng, cắt bóng và thu hồi bóng.

Trong bối cảnh “Quỷ đỏ” vừa chi 133 triệu bảng cho Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, nguồn ngân sách bị bó hẹp bởi quy định PSR. Thế nhưng, người hâm mộ Ian M vẫn “tự thân vận động”, lập chiến dịch mang tên Baleba to Man Utd fund với lời kêu gọi ngắn gọn, lặp đi lặp lại: “Chúng ta cần điều này xảy ra”. Đến thời điểm hiện tại, số tiền gây quỹ mới dừng ở mức 5 bảng từ một người ẩn danh.

Baleba không chỉ là mục tiêu của MU, mà còn được Liverpool và Man City để mắt. Hành trình của anh mang màu sắc truyền cảm hứng: ba năm trước vẫn ở Cameroon, chưa rõ tương lai; sau bước ngoặt sang Lille, anh bất ngờ mất mẹ - nỗi đau trở thành động lực để anh vươn lên.

“Mùa đầu tiên tại Brighton thật khó khăn, tôi luôn nghĩ về mẹ. Nhưng tôi hứa sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của mình và tiến xa nhất có thể”, Baleba chia sẻ.

Với hệ thống 3-4-3 của HLV Ruben Amorim và phong độ gây thất vọng của Manuel Ugarte ở loạt giao hữu, nhiều CĐV tin rằng bổ sung một tiền vệ box-to-box như Baleba còn cấp thiết hơn cả vị trí số 9. Thương vụ này khó xảy ra, nhưng nếu có, nó sẽ là cú hích lớn cho tham vọng phục hưng của MU mùa 2025/26.

