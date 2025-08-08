Gyokeres bị dự đoán lép vế trước Haaland và Salah

Siêu máy tính CasinoHawks dự đoán Viktor Gyokeres chỉ có 4,9% cơ hội trở thành Vua phá lưới Premier League 2025/26, kém xa Haaland và Salah.

Gyokeres được kỳ vọng giúp Arsenal giải cơn khát danh hiệu.

Arsenal bỏ ra 63,5 triệu bảng để đưa Viktor Gyokeres về Emirates, kỳ vọng anh sẽ trở thành mũi nhọn chủ lực giúp “Pháo thủ” chấm dứt chuỗi 21 năm trắng tay tại Premier League. Tiền đạo 27 tuổi người Thụy Điển còn được trao chiếc áo số 14 huyền thoại của Thierry Henry - biểu tượng của những bàn thắng huy hoàng.

Thế nhưng, theo dự đoán từ siêu máy tính CasinoHawks, khả năng Gyokeres chạm tay vào danh hiệu Vua phá lưới mùa 2025/26 là cực thấp - chỉ 4,9%. Thống kê dự báo anh đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 16,3 trong mùa giải đầu tiên tại Anh, kém xa hai “ông kẹ” là Erling Haaland (xG 24,3) và Mohamed Salah (xG 18,2).

Haaland và Salah đã thay nhau thống trị Chiếc giày Vàng 3 mùa gần nhất. Mùa trước, Salah ghi tới 29 bàn để lần thứ tư giành danh hiệu cá nhân này. Siêu máy tính đánh giá Haaland có tới 64,9% cơ hội tiếp tục thống trị, Salah là 11%, còn Gyokeres đứng thứ ba, nhỉnh hơn đôi chút so với Chris Wood (4,4%).

Phía sau là nhóm cầu thủ có trên 1% cơ hội như Cole Palmer (1,9%), Ollie Watkins (1,2%), Jean-Philippe Mateta và Yoane Wissa (đều 1,0%). Trong khi đó, các tân binh Liverpool - Hugo Ekitike và Florian Wirtz - gần như không có cửa, với lần lượt 0,05% và 0,01%.

Đáng chú ý, Jorgen Strand Larsen (0,04%) còn được đánh giá cao hơn cả Bryan Mbeumo và Liam Delap (cùng 0,03%), Omar Marmoush (0,02%) và Joao Pedro (0,01%). Tệ nhất là Matheus Cunha - bản hợp đồng mới của MU - với xác suất… 0,00% cho giấc mơ Chiếc giày Vàng.

Rõ ràng, trước khi mơ tới ngôi vị vua phá lưới, Gyokeres sẽ phải chứng minh rằng anh có thể hòa nhập nhanh và tỏa sáng ở môi trường Premier League khắc nghiệt bậc nhất thế giới.

