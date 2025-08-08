Barca đau đầu vì 7 cầu thủ chưa được đăng ký

Chỉ còn hơn một tuần nữa La Liga 2025/26 sẽ lăn bóng, nhưng Barcelona vẫn loay hoay với bài toán đăng ký đội hình.

Người hâm mộ Barcelona bày tỏ sự chia rẽ về quyết định kỷ luật Ter Stegen.

Dù bổ sung ba tân binh, đội bóng xứ Catalonia vẫn chưa thể hoàn tất thủ tục cho họ và một số gương mặt quan trọng khác. Theo cập nhật, có tới 8 cầu thủ chưa có tên trong danh sách của La Liga: Joan García, Szczesny, Gerard Martin, Hector Fort, Bernal, Marcus Rashford, Roony Bardghji và Oriol Romeu (gần như chắc chắn rời CLB). Điều này khiến HLV Hansi Flick chưa thể xác định lực lượng chính thức cho trận mở màn gặp Mallorca ngày 16/8.

Barca chi 25 triệu euro mua thủ môn Joan Garcia từ Espanyol và vừa gia hạn với Szczesny, nhưng cả hai vẫn chưa được đăng ký. Trong khi đó, hai thủ môn không còn nằm trong kế hoạch là Ter Stegen và Iñaki Peña lại chiếm suất. Mâu thuẫn với Ter Stegen bùng nổ khi anh từ chối ký giấy ủy quyền gửi báo cáo y tế lên La Liga, do bất đồng về thời gian nghỉ sau phẫu thuật. Iñaki Peña thì đang ráo riết tìm bến đỗ mới.

Marcus Rashford cùng tân binh trẻ Roony Bardghji cũng chưa được đăng ký. Bardghji có thể tạm xuống đội B, trong khi Ansu Fati vẫn chiếm suất ở đội một dù đã sang Monaco theo dạng cho mượn.

Gerard Martin, Hector Fort và Bernal vẫn “đứng ngoài” danh sách. Martin cần được dọn chỗ nếu ở lại đội một, Fort có khả năng trở lại đội B, còn Bernal dù trẻ nhưng được Flick coi trọng. Với Romeu, khả năng ra đi gần như chắc chắn.

CLB có thể giải quyết bằng cách dùng suất đăng ký của Ter Stegen nếu anh nghỉ từ bốn tháng trở lên, hoặc chờ LaLiga phê duyệt mở lại các phòng VIP tại Spotify Camp Nou để được áp dụng quy tắc 1:1, qua đó đăng ký ngay các tân binh.