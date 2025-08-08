Anita theo chân Sesko tới Manchester

Anita Vidovic, bạn gái của tiền đạo Benjamin Sesko, thu hút sự chú ý của truyền thông Anh khi bạn trai chuẩn bị gia nhập MU.

Anita được khen ngợi về nhan sắc khi sánh đôi cùng Sesko.

Anita - bạn gái hơn Benjamin Sesko 5 tuổi - được dự đoán chuyển tới Manchester sinh sống sau khi tiền đạo người Slovenia chính thức gia nhập Manchester United. Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2022, khi Sesko mới 19 tuổi còn Anita đã 24.

Tốt nghiệp Khoa Hành chính công, Anita thường xuyên đồng hành cùng bạn trai, từ khán đài các trận đấu đến những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào. Trên mạng xã hội, cô không ngần ngại chia sẻ hình ảnh mặc áo đấu MU và đăng video cổ vũ, mỗi clip trên TikTok thu hút hơn 20.000 lượt xem.

Boris, anh trai của Anita, cũng là cầu thủ. Boris từng có thời gian thi đấu tại các giải nghiệp dư ở Đức và Ba Lan. Anh giã từ sự nghiệp cầu thủ vào năm 2024.

Anita đang hạnh phúc bên Sesko.

Theo truyền thông Slovenia, Sesko ký hợp đồng 5 năm với MU, có thời hạn đến năm 2030, và nhận mức lương 160.000 bảng/tuần, tương đương khoảng 8 triệu bảng mỗi năm. Bên cạnh thu nhập cơ bản, Sesko còn được hưởng nhiều đãi ngộ đặc biệt, bao gồm điều khoản tăng lương 25% nếu MU giành quyền tham dự Champions League. Điều khoản này có thể giúp Sesko tăng mức lương hàng tuần lên con số 200.000 bảng.

Nếu hoàn tất suôn sẻ mọi thủ tục, Sesko có thể ra mắt Manchester United ở trận khai mạc Premier League mùa 2025/26 gặp Arsenal vào 22h30 ngày 17/8.

