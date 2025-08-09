Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Onana bỏ lỡ màn đối đầu De Gea

  • Thứ bảy, 9/8/2025 07:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 8/9, thủ thành Andre Onana sẽ không góp mặt khi MU tiếp Fiorentina trên sân Old Trafford ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải.

Onana chưa ra sân phút nào ở giai đoạn tiền mùa giải do chấn thương.

Thủ môn 29 tuổi dính chấn thương gân kheo trong buổi tập tháng trước và chưa ra sân phút nào ở loạt giao hữu hè 2025. Thời gian qua, Onana chỉ tham gia các bài tập không va chạm để tránh tái phát chấn thương.

"Quỷ đỏ" hy vọng Onana kịp lấy lại thể lực thi đấu trước trận mở màn quan trọng trước Arsenal vào ngày 17/8. Điều này đồng nghĩa Onana lỡ cơ hội đối đầu David de Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha đang là trụ cột của Fiorentina.

Onana cập bến Old Trafford từ Inter Milan năm 2023 để thay thế De Gea, và được cựu HLV Erik ten Hag tin tưởng nhờ khả năng chơi chân. Tuy nhiên, anh mắc nhiều sai lầm trực tiếp khiến CLB mất điểm. Mùa 2025/26 có thể là cơ hội cuối để Onana đáp trả chỉ trích và giữ chỗ trong khung gỗ.

Dù có tin đồn về tương lai, MU chưa đưa Onana vào diện thanh lý. Người gác đền dự bị Altay Bayindir cũng chưa tạo được sự yên tâm, khiến vấn đề thủ môn trở thành nỗi lo. Martinez và Donnarumma là hai lựa chọn chất lượng, nhưng khả năng chiêu mộ là rất thấp khi MU ưu tiên bổ sung tiền vệ.

Hè này, "Quỷ đỏ" chi hơn 200 triệu bảng cho Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và sắp công bố Benjamin Sesko. Để có thêm ngân sách mua thủ môn, MU cần bán bớt những cầu thủ không nằm trong kế hoạch.

Cửa đến MU khép lại với Martinez vì Onana

Quá trình hồi phục của thủ môn Andre Onana đang diễn ra nhanh hơn dự kiến.

06:12 18/7/2025

MU coi chừng mắc sai lầm với Martinez

Emiliano Martinez chưa chắc là bản nâng cấp đáng giá cho khung gỗ của MU so với Andre Onana.

10:54 16/7/2025

Emiliano Martinez bất ngờ sáng cửa gia nhập MU

Chấn thương của Andre Onana buộc Manchester United phải thay đổi kế hoạch trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

06:08 16/7/2025

