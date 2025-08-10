Hojlund sắp cập bến AC Milan

AC Milan tiến sát Rasmus Hojlund sau khi nhận tín hiệu lạc quan từ các cuộc đàm phán với người đại diện của cầu thủ lẫn ban lãnh đạo Manchester United.

MU muốn bán Hojlund.

Theo Sky Italy, AC Milan sắp đạt thỏa thuận với Manchester United về Hojlund. Các điều khoản ban đầu của thương vụ bao gồm khoản phí mượn 6 triệu euro trong một mùa, kèm theo điều khoản mua đứt tùy chọn trị giá 45 triệu euro. Ngoài ra, AC Milan sẽ chi trả toàn bộ lương của Hojlund trong thời gian mượn.

Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng Italy nhằm tăng cường hỏa lực cho hàng công trước thềm mùa giải Serie A 2025/26. Thương vụ này chỉ còn chờ sự đồng thuận từ phía Hojlund.

Ban đầu, tiền đạo người Đan Mạch kiên quyết muốn ở lại Manchester United, bất chấp việc HLV Ruben Amorim ám chỉ rằng sẽ tin dùng tân binh Benjamin Sesko thay vì tiếp tục trao cơ hội cho Hojlund. Sự xuất hiện của các tân binh như Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo khiến vị trí của Hojlund tại Old Trafford trở nên bấp bênh.

Dù Hojlund vẫn bày tỏ mong muốn chiến đấu để giành suất đá chính, áp lực từ HLV Amorim có thể khiến lập trường của chân sút này thay đổi. Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với Fiorentina tối 9/8, Amorim cho biết: "Có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn khi không có một tiền đạo thực thụ. Nhưng giờ đây, MU đã có một chân sút mới".

Lời khẳng định này lập tức khiến dư luận chú ý. Nhiều CĐV cho rằng đây là lời ám chỉ việc Hojlund khó cạnh tranh cơ hội thi đấu sau sự xuất hiện của Sesko, người vừa gia nhập MU với tổng mức phí 85 triệu euro.

Hojlund cũng không có mặt trong đội hình của MU ở trận gặp Fiorentina hôm 9/8. Với các trận mở màn Serie A và Premier League mùa giải mới chỉ còn vài ngày nữa, AC Milan tự tin rằng họ sẽ sở hữu chân sút người Đan Mạch ngay đầu tuần tới.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.