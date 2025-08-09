Amorim đặt dấu chấm hết cho Hojlund

HLV Ruben Amorim ám chỉ rằng sẽ tin dùng tân binh Benjamin Sesko thay vì tiếp tục trao cơ hội cho Rasmus Hojlund.

MU muốn bán Hojlund.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với Fiorentina tối 9/8, Amorim cho biết: "Có những thời điểm chúng tôi gặp khó khăn khi không có một tiền đạo thực thụ. Nhưng giờ đây, MU đã có một chân sút mới".

Lời khẳng định này lập tức khiến dư luận chú ý. Nhiều CĐV cho rằng đây là lời ám chỉ việc Hojlund khó cạnh tranh cơ hội thi đấu sau sự xuất hiện của Sesko, người vừa gia nhập MU với tổng mức phí 85 triệu euro.

Hojlund không có mặt trong đội hình của MU ở trận gặp Fiorentina, trong bối cảnh tương lai của anh đang là dấu hỏi lớn. Theo nhà báo Fabrizio Romano, MU sẵn sàng để tiền đạo người Đan Mạch rời đi nếu có đề nghị hợp lý.

AC Milan muốn mượn Hojlund với mức phí 6 triệu euro kèm tùy chọn mua đứt khoảng 40 triệu euro vào cuối mùa sau. Tuy nhiên, Hojlund không muốn rời MU ngay hè này mà muốn tiếp tục cạnh tranh suất đá chính.

Kể từ khi gia nhập MU từ Atalanta mùa hè 2023 với giá khoảng 80 triệu euro, Hojlund chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh chỉ ghi 4 bàn ở Premier League mùa trước, phong độ thất thường và chịu nhiều áp lực.

Trong bối cảnh hiện tại, Hojlund cần xem xét lại tương lai của mình khi World Cup 2026 đang gần kề. Nếu không thể cải thiện phong độ, cơ hội để anh có mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia có thể bị ảnh hưởng.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.