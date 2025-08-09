Mbeumo gây sốt với màn trình diễn tốc độ

Tối 9/8, MU khép lại giai đoạn tiền mùa giải với chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu trước Fiorentina trên sân Old Trafford, nhưng tâm điểm của người hâm mộ đổ dồn vào Bryan Mbeumo.

Mbeumo mang tới làn gió mới cho hàng công MU.

Tân binh 26 tuổi được HLV Ruben Amorim xếp đá chính bên cánh phải, Matheus Cunha ở cánh trái và Mason Mount chơi cao nhất. Ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên, Mbeumo khiến CĐV "Quỷ đỏ" phấn khích bởi tốc độ như tia chớp và khả năng xử lý những đường bóng khó.

Trên mạng xã hội X, người hâm mộ để lại loạt bình luận ca ngợi như: "Mbeumo nhanh kinh khủng. Không hiểu sao cậu ấy bắt kịp những pha bóng đó?", "Không nghĩ cậu ấy lại nhanh đến thế", hay "Tốc độ, một chạm và khả năng tạt bóng của Mbeumo thật điên rồ".

Một số khác nhấn mạnh khả năng chơi bóng chín chắn, giữ bóng tốt khi quay lưng với khung thành và liên kết tuyến dưới, giúp MU luôn có phương án tấn công phía sau hàng thủ đối phương.

Dù chưa đạt độ sắc bén cao nhất, kỹ thuật gọn gàng và khả năng tăng tốc của Mbeumo sớm ghi dấu ấn đậm nét, để lại nhiều kỳ vọng trước mùa giải mới. Với màn trình diễn này, CĐV MU tin rằng họ tìm được một vũ khí tốc độ mới bên hành lang phải khi đội bước vào trận mở màn Premier League gặp Arsenal ngày 17/8.

Theo The Athletic, bộ ba Cunha, Mbeumo và Benjamin Benjamin Sesko có thể kết hợp ăn ý nhờ sự phân bổ vị trí rõ ràng và lối chơi có nhiều điểm bổ sung cho nhau. Hàng công MU trở nên đáng xem ở mùa giải mới.