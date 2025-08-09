Lộ diện số áo của Sesko ở MU

Trong ngày ra mắt khán giả Old Trafford, Benjamin Sesko làm dấy lên nghi vấn sẽ khoác áo số 30 sau khi tân binh Diego Leon bất ngờ đổi sang số 35 trước trận giao hữu với Fiorentina.

Sesko khả năng khoác áo số 30 như khi còn chơi cho Leipzig.

Tối 9/8, MU chính thức công bố thương vụ bom tấn Benjamin Sesko, với bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2030. Chân sút 22 tuổi trở thành tân binh thứ 4 của "Quỷ đỏ" hè này, sau khi đội bóng vượt qua Newcastle để sở hữu tiền đạo ghi 39 bàn trong 87 trận cho RB Leipzig.

Tuy chưa xác nhận số áo mùa 2025/26, hình ảnh lan truyền cho thấy Sesko nhiều khả năng khoác số 30, số áo quen thuộc ở Leipzig. Đáng chú ý Diego Leon, tân binh gia nhập MU đầu hè và ban đầu mang áo số 30, xuất hiện trong trận gặp Fiorentina với áo số 35.

Một số CĐV bày tỏ sự tôn trọng với Leon vì nhường số cho "bom tấn" mới đến, nhưng cũng có người cho rằng đây là động thái thiếu tinh tế của đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, hầu hết đều háo hức chờ Sesko ra sân với số áo gắn liền với thành tích ấn tượng tại Bundesliga.

Phát biểu trong ngày ra mắt, Sesko cho biết: "Từ lúc đặt chân tới đây, tôi cảm nhận rõ năng lượng tích cực và bầu không khí gia đình mà CLB tạo ra. Đây là nơi hoàn hảo để tôi phát huy tối đa khả năng và chinh phục tham vọng. Tôi nóng lòng được làm việc cùng HLV Ruben Amorim và sát cánh với các đồng đội để mang về những thành công mà tất cả đều hướng tới".

MU trả 75 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa gồm phụ phí để sở hữu Sesko. Sau khi hoàn tất thương vụ Sesko, MU được cho là sẽ tìm kiếm thêm một tân binh ở hàng tiền vệ. Carlos Baleba đang nằm trong tầm ngắm của HLV Amorim.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.