Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lộ diện số áo của Sesko ở MU

  • Thứ bảy, 9/8/2025 21:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong ngày ra mắt khán giả Old Trafford, Benjamin Sesko làm dấy lên nghi vấn sẽ khoác áo số 30 sau khi tân binh Diego Leon bất ngờ đổi sang số 35 trước trận giao hữu với Fiorentina.

Sesko khả năng khoác áo số 30 như khi còn chơi cho Leipzig.

Tối 9/8, MU chính thức công bố thương vụ bom tấn Benjamin Sesko, với bản hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2030. Chân sút 22 tuổi trở thành tân binh thứ 4 của "Quỷ đỏ" hè này, sau khi đội bóng vượt qua Newcastle để sở hữu tiền đạo ghi 39 bàn trong 87 trận cho RB Leipzig.

Tuy chưa xác nhận số áo mùa 2025/26, hình ảnh lan truyền cho thấy Sesko nhiều khả năng khoác số 30, số áo quen thuộc ở Leipzig. Đáng chú ý Diego Leon, tân binh gia nhập MU đầu hè và ban đầu mang áo số 30, xuất hiện trong trận gặp Fiorentina với áo số 35.

Một số CĐV bày tỏ sự tôn trọng với Leon vì nhường số cho "bom tấn" mới đến, nhưng cũng có người cho rằng đây là động thái thiếu tinh tế của đội chủ sân Old Trafford. Dù vậy, hầu hết đều háo hức chờ Sesko ra sân với số áo gắn liền với thành tích ấn tượng tại Bundesliga.

Phát biểu trong ngày ra mắt, Sesko cho biết: "Từ lúc đặt chân tới đây, tôi cảm nhận rõ năng lượng tích cực và bầu không khí gia đình mà CLB tạo ra. Đây là nơi hoàn hảo để tôi phát huy tối đa khả năng và chinh phục tham vọng. Tôi nóng lòng được làm việc cùng HLV Ruben Amorim và sát cánh với các đồng đội để mang về những thành công mà tất cả đều hướng tới".

MU trả 75 triệu euro phí chuyển nhượng, chưa gồm phụ phí để sở hữu Sesko. Sau khi hoàn tất thương vụ Sesko, MU được cho là sẽ tìm kiếm thêm một tân binh ở hàng tiền vệ. Carlos Baleba đang nằm trong tầm ngắm của HLV Amorim.

Khoảnh khắc Sesko chào sân Old Trafford Tối 9/8, Benjamin Sesko chính thức ra mắt khán giả tại Old Trafford trước trận giao hữu của MU với Fiorentina.

Sesko đến MU, Liverpool hết cơ hội mua Isak

Việc Benjamin Sesko chính thức trở thành cầu thủ của Manchester United khiến cơ hội chiêu mộ Alexander Isak của Liverpool hẹp dần.

4 giờ trước

Sesko đáng sợ thế nào

Kể từ đầu mùa giải 2023/24, tiền đạo Benjamin Sesko đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ dưới 23 tuổi nào tại năm giải vô địch hàng đầu châu Âu, với tổng cộng 27 bàn.

4 giờ trước

Sesko đi vào lịch sử MU

Chiều 9/8, Benjamin Sesko chính thức trở thành cầu thủ của Manchester Unied.

6 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Số áo Benjamin Sesko Ngoại hạng Anh Newcastle Benjamin Sesko MU Leon

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý