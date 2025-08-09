Sesko đáng sợ thế nào

Kể từ đầu mùa giải 2023/24, tiền đạo Benjamin Sesko đã ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ dưới 23 tuổi nào tại năm giải vô địch hàng đầu châu Âu, với tổng cộng 27 bàn.

Sesko chính thức ra mắt MU.

Theo thống kê từ Opta, ngôi sao vừa cập bến Manchester United ghi 27 bàn tại giải vô địch quốc gia Đức từ đầu mùa 2023/24, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ có 17,6. Thành tích này cho thấy khả năng tận dụng cơ hội vượt trội của Sesko, khi anh vượt xa xG lý thuyết để ghi bàn tới 9,4.

Trong cùng khoảng thời gian, chỉ có Harry Kane (vượt xG 10,9) là cầu thủ duy nhất tại Bundesliga vượt qua Sesko về mức độ hiệu quả dứt điểm so với chỉ số bàn thắng kỳ vọng, khẳng định vị thế của tiền đạo trẻ người Slovenia trong số những chân sút hàng đầu. Sự xuất sắc của Sesko càng được chú ý khi đặt cạnh Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, hai tân binh của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Bộ ba này đã ghi tổng cộng 58 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải 2024/25, vượt qua thành tích của các bộ ba tấn công từ những đội bóng lớn tại Premier League như Arsenal (Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli), Chelsea (Cole Palmer, Noni Madueke, Joao Pedro), Manchester City (Erling Haaland, Phil Foden, Jeremy Doku) và Tottenham (Son Heung-min, Richarlison, Brennan Johnson).

Con số này không chỉ thể hiện hiệu suất ghi bàn ấn tượng mà còn cho thấy tiềm năng của bộ ba này trong việc định hình hàng công mới của Manchester United dưới thời HLV Ruben Amorim.

Việc Manchester United chiêu mộ Sesko với giá 73,3 triệu bảng từ RB Leipzig, cùng với Cunha (từ Wolverhampton Wanderers) và Mbeumo (từ Brentford), là một phần trong kế hoạch làm mới hàng công của "Quỷ đỏ".

Sự kết hợp của ba cầu thủ này mang đến sự đa dạng và sức mạnh tấn công, với Sesko đóng vai trò trung phong cắm, Cunha linh hoạt ở hai cánh hoặc hộ công, và Mbeumo nổi bật với tốc độ và khả năng dứt điểm.