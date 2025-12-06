Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bích Thùy 'diễn' lại cảnh thủ môn Malaysia bị đau

  • Thứ bảy, 6/12/2025 12:50 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 5/12, khoảnh khắc Bích Thùy mô phỏng lại tình huống thủ môn Malaysia ôm chân nằm sân gây chú ý.

Thuong Chau anh 1

Bích Thùy mô tả lại tình huống chấn thương của thủ môn Malaysia.

Phút 63 trên sân Chonburi Daikin, Bích Thùy có hành động mô tả lại tình huống thủ môn Malaysia bị đau. Nữ tuyển thủ Việt Nam dùng cử chỉ tay để "diễn" lại cảnh đối phương ôm người ngã xuống sân, như muốn thông báo rằng tình huống không nghiêm trọng như phản ứng.

Khoảnh khắc dí dỏm nhưng cho thấy sự tinh quái của một cầu thủ giàu kinh nghiệm, vừa phản ánh tâm lý thi đấu tự tin của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Malaysia.

Trận này, Bích Thùy chơi nổi bật khi liên tục khoét vào 2 bên cánh của Malaysia. Cô còn ghi bàn ở phút 23, góp công vào chiến thắng đậm 7-0 của tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 33.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu sớm, Philippines gây thất vọng khi thua Myanmar 1-2. Kết quả này mở ra cục diện cực kỳ khó lường tại bảng đấu.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai ngày nghỉ. Ngày 8/12 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines. Nếu thắng, Huỳnh Như và đồng đội coi như đặt một chân vào bán kết.

Bảy bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam trước Malaysia Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung nói gì sau khi tuyển nữ Việt Nam thắng 7 bàn?

Chia sẻ với báo giới sau chiến thắng 7-0 trước Malaysia tối 5/12, HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt.

17 giờ trước

Tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0

Tối 5/12 (giờ Hà Nội), tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 7-0 thuộc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.

18 giờ trước

Tuyển thủ tuyển Việt Nam chấn thương nhẹ sau 15 phút khởi động

Trong buổi tập chiều 4/12, Thái Thị Thảo gặp sự cố lật cổ chân và bỏ dở buổi tập của tuyển nữ Việt Nam chỉ sau 15 phút khởi động.

41:2486 hôm qua

Kiều Oanh

từ Thái Lan

Thường Châu Huỳnh Như Thường Châu

